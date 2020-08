Por "desesperación" el PT suma a "porro" en San Lázaro: Morena

La inclusión de diputados a las filas del Partido del Trabajo para incrementar su bancada y aspirar a presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados generó críticas en Morena.

Los legisladores que pasaron fueron uno de Morena, uno del PES, uno del PVEM y uno sin partido, que era del PRD.

El líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar criticó que ante la desesperación de los compañeros del PT para hacerse de la Mesa Directiva incorporaron a sus filas al porro Mauricio "El Tomate" Toledo, uno de los peores enemigos de la #4T

Martí Batres Guadarrama, desde el Senado, indicó que es un "grave error de los compañeros del PT y de Fernández Noroña reclutar a quien mandó insultar, agredir y golpear a Claudia Sheinbaum en 2018 y a muchas otras personalidades del movimiento".

En Twitter, dijo que si esa era la factura que había que pagar era más digno no tener la Presidencia de la Mesa Directiva.

INFLA BANCADA EL PT

Mauricio Toledo, Héctor Serrano, José Ángel Pérez y Manuel López Castillo son las nuevas adquisiciones del partido del Trabajo en su bancada legislativa. Así, de 43 diputados que tenía pasa a 47 rebasando al PRI que cuenta con 46, convirtiéndose en la tercera fuerza legislativa aunque estas adhesiones, hasta el momento, no se han hecho oficiales en la gaceta parlamentaria en su edición de esta mañana.

Estas adhesiones se hicieron oficiales en la gaceta parlamentaria en su edición vespertina.

Mediante un tuit, el coordinador de la bancada Reginaldo Sandoval les dio la bienvenida y celebró ser la tercera fuerza parlamentaria. Toledo, experredista y exdelegado en Coyoacán. Serrano, experredista y extitular de la secretaría de Transporte en el gobierno de Miguel Mancera.

José Ángel Pérez, diputado por Coahuila y exlegislador de Encuentro Social; y Manuel López Castillo, diputado por Sonora y ex legislador de Morena.

El documento formalizando los cambios de bancada fue enviado a la Mesa Directiva hoy a las 13:50 horas; aunque el oficio es de fecha 27 de agosto.

Ayer, el coordinador de Encuentro Social, Jorge Arguelles, declaró a La Silla Rota que ninguno de sus diputados cambiaría de bancada.

Hoy, tras este anuncio, se buscó de nuevo al legislador para una entrevista al respecto. Y así explicó a La Silla Rota lo que sucedió.

-José Ángel Pérez ha tomado la decisión en algún momento de su trayectoria, basado en lo que él está esperando en su futuro político. Hemos sido respetuosos y le hemos deseado suerte y éxito.

-¿Cómo se enteró de este cambio de bancada?

-El diputado José Ángel nos lo comentó al pleno del grupo parlamentario hace unos días, estaba todavía en un momento de indefinición, valorando de manera personal el asunto. Y hoy fuimos comunicados por la Mesa Directiva del cambio de grupo parlamentario.

-¿Esto es parte de la reunión que sostuvieron con el PT el miércoles por la noche?

-No el tema no fue parte de ninguna negociación ni acuerdo con el partido del Trabajo. La reunión no incluye traspaso de ningún diputado, afirmó.

El miércoles pasado, coordinadores de las bancadas del PT y del PES se reunieron para dar fin a una semana de desencuentros y jaloneos por la ruta para definir la próxima Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"Muy bien la reunión con el PES. Debimos platicar antes, pero nunca es tarde cuando el amor es bueno", fue la versión del petista Gerardo Fernández Noroña en un tuit. "Fue una plática cordial, sencilla, sin mayores pretensiones más que empezar un diálogo abierto, esperemos que sea franco. Eso es todo, no hay más", afirmó a La Silla Rota Jorge Argüelles, coordinador del PES.

La ruta es clara y así lo hizo saber el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Mario Delgado, a cuatro días de elegir la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro.

"Se recompuso la alianza legislativa, estamos más fuertes y unidos que nunca y no nos va a separar la disputa por ningún cargo. Quienes nos quieran ver divididos se van a quedar con las ganas", declaró durante la apertura de su reunión plenaria.