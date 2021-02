Por desabasto de medicina, padres de niños con cáncer van a San Lázaro

Padres de niños con cáncer anunciaron una manifestación en el Congreso de la Unión el próximo 27 de octubre a las 11:00 horas para exigir se apruebe la iniciativa ciudadana que garantiza el acceso a tratamientos a enfermos con cáncer.

A través de un comunicado, los padres agrupados en el Movimiento Nacional por la Salud entregarán a cada coordinador parlamentario de la Cámara de Diputados una carta para exponer la problemática del desabasto de medicinas.

"Apelaremos a la sensibilidad de los diputados federales para que se aprueben nuestra Iniciativa Ciudadana de Reforma Constitucional que garantice el acceso a tratamientos integrales a nuestros niños", señala el comunicado.

Los padres de niños con cáncer también esperan ser recibidos por la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho.

La carta que los padres de niños con cáncer entregarán a los diputados dice:

"Los Mamás, Papás y Tutores de niños con cáncer de diversos Hospitales del país nos dirigimos a usted para externarle nuestro sentir ante la grave problemática en el abasto de medicamentos y quimioterapias que lleva dos años ocasionando graves consecuencias y repercusiones en la salud de miles de nuestros niños.

Muchas han sido las explicaciones y también los pretextos que se nos han dicho en esta larga lucha por obtener los tratamientos en tiempo y forma; muchas la injurias y calumnias que hemos sufrido por exigir el legitimo derecho de nuestros hijos a la salud; por luchar por su derecho a vivir, sin embargo, no hay justificación o pretexto alguno que valga para dejar a un solo niño con cáncer sin su tratamiento.

Es indudable, que el Estado Mexicano nos ha fallado, que ha fallado en su primigenia razón de ser y existir que es la protección de la vida humana. Nos ha fallado el gobierno con su insensibilidad y sus escasos resultados para acabar con el desabasto, porque el cáncer no sabe esperar, no sabe de burocracias, robos o corrupción.

Ante este panorama tan desolador, y ante la misma catastrófica enfermedad, nuestros hijos han quedado desamparados y hoy son los vulnerables de los vulnerables. Por ello, como representante popular tiene la gran oportunidad de demostrar madurez política, pero sobre todo madures humana, sensibilidad, solidaridad y compasión con nuestros hijos, legislando a favor de ellos una Reforma Constitucional y de mas leyes secundarias, para que este capitulo oscuro de nuestra Nación jamás se vuelva a repetir.

Se lo imploramos con el corazón en la mano, por los que ya murieron dando la batalla, pero también por lo que continúan en tratamiento, y por los 7 mil casos de niños que cada año serán diagnosticados con cáncer.

Diputado, nuestro hijos lo único que quieren es vivir, no entienden de pleitos políticos ni de ideologías. Por ultimo, le decimos que el cáncer no es y no debe de ser una sentencia de muerte, el cáncer infantil es altamente curable".