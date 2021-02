Por darles “atole con el dedo”, empresarios interpondrían amparos por ley contra factureras

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que les dieron “atole con el dedo” en los diálogos sobre la ley contra factureras, por lo que de aprobarse en los términos actuales interpondrían un juicio de amparo.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Nacional Fiscal del organismo, Reginaldo Esquer Félix, señaló que harían legalmente lo que corresponda promover, porque es un ejercicio cívico y el sector empresarial siempre se ha manejado en la vía institucional.

Si tenemos las condiciones legales sí, estaríamos dispuestos a revisar y a coordinar la posibilidad de promover un juicio de amparo, en el caso de quienes tengan otras oportunidades como los mismos diputados o senadores que votaron en contra, que tendrán el derecho de promover

Comentó, que los “buenos empresarios” podrían ser procesados, incluso serían amenazados por ser parte de la delincuencia organizada, por lo que consideró que se trata de una “nueva era de terrorismo fiscal”.

Esquer Félix argumentó que pese a trabajar y llevar información a las autoridades respecto a la ley contra las factureras, los atendieron, pero no los entendieron.

“A pesar del esfuerzo que hicimos no pudimos influir, no pudimos convencer y teníamos argumentos, teníamos razones, teníamos todos los elementos para que se entendiera y no se logró”.

Ante lo sucedido, declaró que ya sólo queda ir a los tribunales federales, los cuales esperan recojan sus observaciones con mejor entendimiento y puedan resolver la preocupación que les aqueja.

MJP