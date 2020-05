Por covid-19, argumenta Delgado, no habrá periodo extra en 2 semanas

Tras el cierre de filas de la oposición en contra de dar carta blanca al presidente Andrés Manuel López Obrador para manejar el presupuesto, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, anunció que no habrá periodo extra en la Cámara de Diputados, al menos en dos semanas, por consejo del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Para Morena era imposible convocar a un periodo extraordinario para ajustar la Ley de Presupuesto como pedía López Obrador porque le faltaba un voto en la Comisión Permanente y ayer los 13 legisladores opositores anticiparon que ninguno daría ese voto.

Este medio día el diputado Delgado anunció que, al menos en las próximas dos semanas, por recomendación de López-Gatell, no pueden sesionar.

"En reunión con la presidenta del @senadomexicano @monicaferbal realizamos una consulta telefónica con @HLGatell y su recomendación primaria es NO realizar sesiones extraordinarias en las siguientes dos semanas, dado que será el pico de la epidemia. Atenderemos su recomendación", informó a las 12:02 horas de este 1 de Mayo, antes de iniciar la sesión de la Permanente.

Enseguida Mario Delgado lanzó una propuesta a la oposición, algunos de cuyos integrantes señalaron que dar ese aire de dos semanas era realmente salirse por la tangente, en alusión a que Morena no podría convocar por sí misma a un periodo extra.

"Convoco a los grupos de oposición a construir un acuerdo sobre la ley de presupuesto bajo tres ejes:





1 Definición puntual de emergencia económica y que ésta sea aprobada por la @Mx_Diputados

2 Determinar los alcances de las reasignaciones

3 Salvaguardar división de poderes".





Pero el senador Erandi Bermúdez, del PAN, interpretó el paso atrás de Morena así:

"Qué fácil es salirte por la tangente. ¿Cuando le han hecho caso? ¿Cuánta gente va a las mañaneras y no acatan la recomendación? Quieren tiempo para convencer 1 voto e ir al extraordinario", le echó en cara el senador panista a Delgado en la misma red social.

El bloque opositor destacó que la decisión de Morena de no realizar periodos extraordinarios en dos semanas es un triunfo de la sociedad que exigió esto y los apoyo, para no darle más poder al poder.

Los legisladores de Morena no tienen la valentía de reconocer que no les dieron los votos.



Se frenó el autoritarismo de Morena, gracias a la sociedad y al bloque opositor.



Que quede claro: sí hay oposición, y @AccionNacional siempre dará la batalla para defender a las familias. — Mauricio Kuri (@makugo) May 1, 2020

Iniciativa "de marras" y problema "de kinder"

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, afirmó que el problema es que el planteamiento del gobierno está mal, porque el problema que hoy tenemos como país y que tiene el gobierno, no es un problema de gasto, no, ese no es el problema; el problema es de ingreso.

Por ello, dijo que la alternativa es que el gobierno retire esta iniciativa de marras, y plantee responsablemente una visión de conjunto, y le diga al Congreso "cumple con tu responsabilidad, sin invadir tus funciones, ayúdame a reflexionar, ayúdame a resolver un problema que es de México".

"Sin embargo, están visualizando parcialmente el problema, enfocándose en el gasto, mientras que lo que se tiene que hacer es tener una visión integral para analizar el Paquete Económico en su conjunto", dijo en conferencia.

"Lo que nunca han podido entender en el gobierno, que cada vez que tú presentas una iniciativa, un programa, un proyecto, debe tener un soporte en el ingreso, en el financiamiento. Es decir, si voy a gastar aquí, tengo que saber de dónde voy a sacar esos recursos.

Entonces, el gobierno hoy tiene un problema de 300 mil millones, y no saben cómo resolverlo. ¿Cómo se resuelve ese problema? Con esta iniciativa no.

Se resuelve revisando toda una política de ingreso, toda una orientación del gasto y ajuste racional, y visualizando como instrumento adicional la política de deuda en su conjunto, porque hoy son 300, y serán 700 al fin del año, 700 mil millones de pesos, el hueco que el Gobierno tendrá que ver cómo lo resuelve.

¿Y por qué van a ser 700 mil millones de pesos? Pues muy fácil, porque si la economía se detiene, si el Producto Interno Bruto decrece, si la actividad económica está parada, se cae la recaudación, si cae la recaudación, no hay dinero. Eso es del kínder, eso es de párvulos. El problema es más complejo.

Bloque de contención: dignidad parlamentaria

Juárez Cisneros dijo que en palabras del presidente, "no somos floreros, ni estamos de adorno. Estamos para respetar la Constitución y para que se respete la dignidad del Parlamento. De eso se trata".

(Luis Ramos)