Por Covid-19, aplazan elección de consejeros del INE

El pleno de la Cámara de Diputados puso pausa al procedimiento para la elección de los cuatro nuevos consejeros al Instituto Nacional Electoral, que debieran ser elegidos antes del 25 de marzo de no haber ocurrido la pandemia mundial del Covid-19.

En la sesión que en estos momentos se realiza en el pleno legislativo con un promedio de 270 legisladores presentes, se determinó posponer hasta nuevo aviso la realización de entrevistas presenciales a los 60 aspirantes elegidos, mismas que estaba agendadas a realizarse este jueves, viernes y sábado.

El Comité Técnico Electoral (integrado por Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, Silvia Giorguli y Sara Lovera; Diego Valadés, José Roldán Xopa y John Ackerman) envió un documento a la Mesa Directiva del pleno en que informa que "debido a la expansión del Covid-19 en nuestro país y en aras de garantizar la seguridad y salud de quienes participan en este proceso... este Comité... ha considerado la posibilidad de modificar el calendario de fases establecidas... sometemos a su consideración... la suspensión de la cuarta fase relativa a entrevistas hasta en tanto existan las condiciones que permitan superar esta situación".

Así mismo se publicó la lista de los 60 aspirantes con mejor perfil que fueron elegidos de un total de 390 candidatos. Los 60 que, además de haber aprobado un examen escrito, cumplieron con todos los requisitos legales fueron divididos de manera equitativa en 30 mujeres y hombres.



En la lista femenina se encuentran Sayonara Flores Palacios funcionaria electoral mexiquense; Carla Humprey ex consejera CDMX; Heriberta Ferrer Arias reportera y asesora política; Iulisca Zircey Bautista Arreola, asesora en el INE; Alma Eunice Rendón Cárdenas ex funcionaria de seguridad pública; y Rita Bell López Vences ex consejera electoral en Oaxaca entre otras.



En el grupo de los 30 varones seleccionados están: Javier Aparicio académico del CIDE; Uuc Kib Espadas Ancona ex legislador yucateco; Yuri Gabriel Beltrán Miranda consejero electoral CDMX; y Reynaldo Yunuen Ortiz académico del Colegio de México, entre otros.

Quedaron fuera de esta selección algunos nombres conocidos como Jorge Alcocer Villanueva jefe de asesores en Gobernación, Patricio Ballados funcionario del INE, y Agustín González Cázares, líder del Frente Popular Francisco Villa.



Por otro lado, el Colectivo 50+1 dio a conocer una carta compromiso que pretende que los "aspirantes idóneos a ser entrevistados(as) por dicho Comité Técnico de Evaluación... defiendan y continúen impulsando las causas de género, además se comprometan a impulsar acciones afirmativas que tiendan a prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres... Así mismo que aquellos que después de la revisión curricular hayan tenido algún tipo de antecedente o denuncia de hostigamiento o acoso sexual, no sean considerados como idóneos para la siguiente etapa de entrevistas".

(djh)