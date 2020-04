Por colapso en NY, imposible repatriar a mexicanos fallecidos: cónsul

Los mexicanos que residen en Nueva York se enfrentan a dos adversidades, por un lado, evitar contagiarse de covid-19, por otro, y para quienes han perdido familiares, repatriar sus restos a México.

En entrevista con El Economista, Jorge Islas López, cónsul general de México en Nueva York, asegura que hasta ahora no se ha logrado la repatriación de restos de mexicanos, ya que las redes hospitalaria y de servicios funerarios están colapsadas.

Esto ha originado que los trámites que antes se hacían en días, ahora tarden semanas.

Afirmó que el gran reto que tiene el consulado y los mexicanos en Nueva York es proteger la salud al máximo posible para que no haya más decesos.

Otro es repatriar los restos de personas fallecidas, porque, además, hay restricciones sanitarias que establecen la autoridad municipal y estatal, y eso incrementa los costos de operación de una manera muy significativa.

Un siguiente reto de gran envergadura es en lo económico, ya que gran parte de las industrias donde trabajan connacionales, como la hospitalaria, restaurantera, y de la construcción, se encuentran cerradas.

"Tenemos que ver todos los programas gubernamentales de Estados Unidos: federales, estatales y municipales, a fin de que podamos ser puente de conexión y bajar todos los posibles programas de ayuda y apoyo para que nuestros connacionales sean beneficiarios para, de esta manera, generar un alivio económico", aseguró Islas López.

Explicó que el consulado brinda asesorías a mexicanos, por medio de redes sociales o vía telefónica, las 24 horas del día los siete días de la semana.

Además, "existen sesiones comunitarias diarias que el cónsul general tiene con la comunidad de lunes a viernes a las 12 del día, por mensajes de texto y chats para que la comunidad se sienta respaldada y tenga, sobre todo, flujos y contenidos de información que les permitan tomar las mejores decisiones".

Afirmó que el consulado está apoyando económica y financieramente a las familias que así lo requieran, luego de hacer un estudio de factibilidad socioeconómica.

El cónsul aseveró que hoy el tema con más demanda es el de la repatriación de los restos de connacionales, que todavía no se ha logrado por el colapso por la alta demanda de la red hospitalaria y de agencias funerarias.

"Lo que sí anticipo es que muchos de los restos de los connacionales ya se están cremando, muchas de las familias ya los tienen. Estamos a la espera de que se regularicen los vuelos, pero lamentablemente, en el mes de mayo, tengo información de que se habrá que restringir todavía mucho más los vuelos, entiendo que ya no habrá vuelos directos salvo de una sola aerolínea dos veces a la semana. Todo será vía conexión de otras aerolíneas, pero no quiere decir que no los vayamos hacer, por lo pronto, avanzamos con la cremación de los restos."

El 24 de abril fueron reportados 417 decesos de mexicanos en Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey, de los 529 decesos de connacionales en Estados Unidos.

cmo