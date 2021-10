Por carecer de lenguaje incluyente, senadoras rechazan reforma de Diputados

Senadoras y senadores de la Comisión de Salud decidieron retirar una propuesta de dictamen que llegó de la Cámara de Diputados porque estaba mal redactado y no tenía lenguaje incluyente.

La senadora priista Sylvana Beltrones fue la primera en señalar que el dictamen contenía errores de redacción y puntuación importantes; sin embargo, las críticas más duras vinieron de parte de la morenista Martha Lucía Mícher.

"Yo creo que hay un problema muy serio en Cámara de Diputados y que siempre venimos nosotros a resolviéndoles este tema o de lenguaje o de redacción.

"Yo creo que deben tener más pulcritud en la elaboración de las minutas, honestamente no estamos nosotros para hacerles la tarea, tienen un buen equipo y no les importa el lenguaje incluyente, no les importa la redacción, nos lo mandan para que lo corrijamos aquí o para que lo aprobemos en sus términos y yo en esos términos no estoy de acuerdo", afirmó la senadora.

Esto debido a que el presidente de la comisión, el senador Américo Villarreal propuso que el dictamen fuera aprobado para que pasara al pleno y se hiciera legal y después la comisión hiciera propuestas de modificación para mejorarlo.

La propuesta fue rechazada por los y las senadoras; y la senadora Mícher no dejó de argumentar que los diputados, refiriéndose a la legislatura pasada, de manera usual enviaron minutas y dictámenes mal hechos.

"Yo participo en varias comisiones como ustedes en las que nos llegan trabajos de Cámara de Diputados que dan pena, uno dice "¿Quién redactó esto? ¡Qué horrible, esto está espantoso", entonces les pido por favor que tomemos la decisión de decirles: "vamos a redactarles esto, se los vamos a hacer, se los pulimos y se los regresamos" y como sí le vamos a mover una coma y sí le vamos a mover la redacción pues que así lo aprueben, que lo vuelvan otra vez a llevar a la comisión de Salud, es que esto no puede quedar así", afirmó la senadora.

A pesar de que algunos senadores resaltaron la importancia de que la legislación fuera aprobada, Mícher argumentó que la senadora Beltrones ya había hecho modificaciones de contenido que debían ser tomadas en cuenta.

Además, la aprobación de una reforma mal redactada podría desencadenar amparos por parte de las empresas tabacaleras que van a resultar afectadas con la nueva legislación.

La propuesta de dictamen establece que todos los espacios que ya son libres de humo de tabaco deben estar libres de cualquier tipo de humo, lo que incluye a los vapeadores.

Sumado a esto, las empresas relacionadas con vapeadores y tabaco en general no podrán generar publicidad en ningún espacio con el objetivo de desincentivar su uso.