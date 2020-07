¿Por austeridad, dejará AMLO a funcionarios de SE sin computadora?

Luego de que se diera a conocer que la Secretaría de Economía dejará sin computados a 75 por ciento de su personal, en atención a la ley de austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "exageración" las denuncias de servidores públicos y les dijo que pueden compartir las herramientas de trabajo.

En un documento, citado por El Universal, también se les dio la oportunidad a los empleados a poner dinero de su bolsa para adquirir su computadora de trabajo.

"La empresa que arrienda el equipo a la dependencia ofrece a los burócratas la opción de comprar dos tipos de equipo: de escritorio estándar con procesador AMD A8, a un precio de 2 mil 812.50 pesos, y el móvil básico con procesador Intel Core i5, por 4 mil 500 pesos", ya con el IVA incluido, detalla el documento.

Comentó que existe resistencia al cambio y a la austeridad dentro de su mismo gobierno.

Aseguró que los servidores públicos de la Secretaría de Economía tienen garantizadas sus computadoras, aunque aprovechó para señalar que otras administraciones abusaron en licitaciones para renovar este tipo de equipos.

"Tenemos que tener una idea general de las cosas, un servidor público no puede pensar en sus cosas, no van a poner nada, es una exageración, pero no se va a aplicar, a lo mejor el que metió el documento lo hace para que se desacredite el gobierno porque todavía hay mucha gente en el gobierno, sobre todo en estos mandos intermedios que vienen de la época neoliberal", lanzó.

Agregó que con la austeridad podrán entregar pensiones a adultos mayores, becas a estudiantes y se garantizará la entrega de medicinas, ante la pandemia del coronavirus covid-19.

"La austeridad va a continuar y que no estén pensando volver al derroche", añadió.

"Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempo por la libertad, por la justicia, por la democracia, por lo soberanía, qué estaban esperando a que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar, yo creo que son instrumentos (...) que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción", declaró en conferencia mañanera.

Da marcha atrás

Este lunes, la Secretaría de Economía echó reversa a su plan de austeridad que consistía en retirar las computadoras de cientos de empleados, como una medida de ahorro por la crisis del Covid-19.

(Luis Ramos)