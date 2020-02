Por amor, renuncia diputada Irma Terán al PRI y se suma

La diputada Irma María Terán Villalobos anunció su renuncia a la militancia del PRI y por consecuencia al grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y su incorporación a la bancada del PES.

Sostuvo que tomó esta decisión por respeto a ambas fracciones parlamentarias, toda vez que recientemente se convirtió en la esposa del coordinador del PES, Jorge Argüelles Victorero.

"Nuestro anhelo personal no es distinto al de muchas parejas: ser felices y una parte de ello pasa por el tamiz de nuestras luchas sociales y políticas, por ello he tomado la decisión, en congruencia y respeto a ambas bancadas, de renunciar al PRI y por consecuencia al grupo parlamentario y he solicitado incorporarme al PES", indicó en conferencia de prensa.

Sin embargo, Terán Villalobos expresó su disposición a continuar trabajando en conjunto con todos los grupos parlamentarios por lo temas que beneficien al país.

Dijo que buscará ser parte del proyecto del PES, trabajar por lo socialmente correcto y hacer equipo con los ciudadanos, privilegiando la razón, igualdad, unidad nacional y el interés social.

Argüelles Victorero dio la bienvenida a la diputada Irma Terán y subrayó que esta determinación es un acto familiar, de amor, pero sobre todo, de caminar con el mismo objetivo que es sacar adelante al país y responder a los millones de votantes que le dieron la confianza al PES.

"Darte la bienvenida, porque ésta es mi otra familia, y soy un convencido de que la familia es el ancla que todo lo fortalece", comentó.

El líder parlamentario adelantó que mañana acudirán al Instituto Nacional Electoral (INE) a entregar las más de 400 mil afiliaciones para reafirmar su registro como partido político.

"No es cosa menor que un partido, por segunda ocasión, refrende su registro y lo haga con una base social tan contundente. Dejamos de hacer lo políticamente aplaudido para hacer lo socialmente correcto", finalizó.