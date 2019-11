Por 20 mil pesos reclutaron a jóvenes para "rescate" de Ovidio Guzmán, aseguran

El pasado 17 de octubre, cerca de las 15:30 horas, en varios puntos de Culiacán, Sinaloa, grupos armados con el rostro cubierto llegaron a negocios para reclutar -a cambio de 20 mil pesos pagados al día- a quienes quisieran, principalmente jóvenes, participar en el rescate de Ovidio Guzmán López y hacer frente a las Fuerzas Armadas.

El de Jorge fue uno de esos negocios. "Llegaron acá a la colonia y fueron a varios lugares, yo creo que más de uno sí se animó, ¿tú crees que no? Pero pues yo no me animé, eso ya no es para mí", dijo el comerciante para Ríodoce.

Morelos, Los Pinos, Ejidal, el Palmito, Barrancos, Mojolo, la Presita, el Limón de los Ramos, la 6 de enero y Lombardo Toledano, son algunas de las comunidades en donde se registraron este tipo de eventos.

Algunos audios difundidos por WhatsApp durante la balacera de aquel jueves ofrecían dicha cantidad, misma que podría ser más grande en caso de que la misión llevara más tiempo.

Al ser cuestionados si conocían a alguien que hubiera aceptado, Jorge y sus compañeros se miran unos a otros antes de que este conteste que no.

