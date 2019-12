Popularidad de "mañanera" en Facebook, con tendencia inestable y a la baja

"Finalmente se siente una parte muy improvisada, muchas veces faltan datos o se dan datos equivocados, información que luego no es posible encontrar, contrastar. Datos que en realidad no existen, o que son otros y también algunos temas que surgen de las preguntas, de los periodistas asistentes, y a los que es claro que no están preparadas las respuestas", comenta la ex comisionada fundadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).