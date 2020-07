Políticos que se enferman tras ir a la cárcel

Al llegar a México extraditado desde España, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue internado en un hospital por una anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, por lo que su presentación ante los jueces que lo requieren está en espera hasta nuevo aviso.

El extitular de Pemex fue internado en el Hospital Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Fuentes federales comentaron que Lozoya es custodiado por personal de la institución a la espera de su evolución.

Durante una revisión médico-legista que se le realizó al llegar a México, después de ser extraditado de España, se determinó que presenta problemas en su estado de salud, por lo que después de analizarlo se determinó internarlo en un hospital que se desconoce.

No es el único. Otros políticos o figuras de la vida nacional han advertido problemas de salud al enfrentarse a diversas acusaciones ante la justicia.

Juan Collado: "me siento mal"

La tarde del 9 de julio, el abogado asistió al restaurante Morton's, ubicado en Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México. Acompañado de su amigo y cliente, Carlos Romero Deschamps, ambos se dispusieron a degustar parte del costoso menú que el restaurante ofrece, donde una entrada difícilmente tiene un costo menor a los 200 pesos y un platillo fuerte puede rondar los 2 mil pesos, sin mencionar las bebidas que Morton's brinda.

Lo que Collado Mocelo y Romero Deschamps no esperaban era la llegada de tres camionetas arribando al restaurante, repletas de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), dirigiéndose a su mesa para cumplimentar con una orden de aprehensión.

En las mismas camionetas que llegaron, los ministeriales se llevaron a Juan Collado. Ya en el Reclusorio Norte, un ejército de abogados arribó al penal para defender a Collado Mocelo, les urgía se iniciaría audiencia con un juez para conocer la situación jurídica de su cliente.

De acuerdo con testigos, el semblante de Juan Collado se descompuso totalmente, no paraba de quejarse, aseguraba sentirse mal, le dieron espasmos e incluso una ligera parálisis facial, quería que la audiencia terminara o se suspendiera.

Dijo tener diabetes y sufrir hipertensión. Lo achaques del abogado fueron dados a conocer por Diana Lastiri, reportera de El Universal en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Durante la audiencia de Juan Collado, alrededor de las 03:30 horas, su defensa solicitó un receso debido a que el abogado se sentía mal a causa de la diabetes e hipertensión que padece desde hace varios años.

Mario Villanueva Madrid

Los abogados del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, solicitarán en las próximas horas le sea concedida la prisión domiciliaria, ya que su estado de salud es delicado, motivo por el cual fue trasladado del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferespi) del estado de Morelos a esta capital. Trascendió que el ex funcionario tiene graves síntomas de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Villanueva declaró:

"El más grave se llama Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Es un deterioro de los pulmones que ya es fuerte. Se me ve bien, pero tengo un problema respiratorio. Y se me ve bien porque estoy cargado de medicinas que sirven para abrir los pulmones, los bronquios, y para desinflamarlos. No sólo los abre, sino los desinflama. Y ese desinflamatorio se llama cortisona, que es una medicina muy difícil. Se tiene que tomar con mucha precaución", dijo el 30 de enero de 2018.

Elba Esther Gordillo

El 26 de febrero del 2013 regresando de un viaje de San Diego, California, Estados Unidos, Elba Esther fue detenida en el Aeropuerto de Toluca y trasladada al reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla.

Por la detención de Elba Esther Gordillo, que siempre gusto de la opulencia y los vestidos de diseñador, el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje a la nación, un día después del arresto asegurando que se trataba de una acción judicial sin ningún tinte político.

Antes de ser detenida y en su último acto público, el 6 de febrero del 2013, Elba Esther Gordillo en una especie de afrenta sentenció que ni amenazas ni nada la iban a intimidar y hasta escribió su epitafio, "aquí yace una guerrera y como guerrera murió".

Ya detenida, su médico particular afirmó que su clienta padecía hepatitis viral tipo C, insuficiencia renal, hipertensión arterial sistemática, dos aneurismas saculares en las arterias cerebrales medias, además de que en su juventud donó un riñón a su esposo, por lo que su situación es complicada.

Por todo ello, la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación debía estar internada en un hospital con cuidados intermedios y vigilancia.

En diciembe de 2017, con una sabana que cubría todo su cuerpo, la maestra Elba Esther Gordillo fue trasladada en una ambulancia de un hospital sobre Paseo de las Palmas hacia su domicilio de la colonia Polanco, para cumplir con prisión domiciliaria. (Foto: Cuartoscuro)

Dentro del documento presentado por el Doctor Francisco Casiller Duarte también se enlistaron las siguientes enfermedades:

1. Aracnoideo parasagital izquierdo: sacos de fluido cerebroespinal cubiertos de células aracnoideas y colágeno que aparecen entre la superficie del cerebro humano y la base del cráneo o en la membrana aracnoidea, una de lastres membranas que cubren la espina dorsal.

2. Atrofia en la pared muscular abdominal: es un término médico que se refiere a la disminución del tamaño del músculo esquelético, perdiendo así fuerza muscular por razón de que la fuerza del músculo se relaciona con su masa.

3. Atrofia de oblicuo mayor en el lado izquierdo: Cuando un músculo se atrofia, conlleva una debilidad muscular, dado que la habilidad de ejercer fuerza está relacionada con la masa.

4. Diverticulosis en colondescendente: saco o bolsa anormal que sale de la pared de un órgano hueco como por ejemplo el colon. El término divertículo verdadero indica que la bolsa está constituida por todas las capas de la pared abdominal (los divertículos verdaderos son raros), en tanto el divertículo falso carece de una porción de la pared normal del intestino. 5. Descalcificación moderada en la cadera izquierda: enfermedad del metabolismo óseo caracterizada por una masa ósea baja y el deterioro de la estructura interna del hueso que lo hace frágil y "poroso".

(María José Pardo)