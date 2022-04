Políticos mexicanos que alguna vez fueron inocentes

Como es costumbre, cada 30 de abril, día en el que se celebra el Día del Niño todos los adultos publican su foto de niños y los políticos mexicanos no se han quedado atrás, pues algunos de ellos han compartido en diversas ocasiones sus fotos infantiles en sus redes sociales.

Personajes de la vida política de México han animado a recordar su niñez con sus seguidores, como es el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto de cuando era niño la cual acompañó con un emotivo mensaje recordando que fue un niño muy inquieto que no descansaba hasta cumplir sus metas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samuel Garci´a (@samuelgarcias)

En otra ocasión, Samuel García volvió a publicar una foto de niño, pero esta vez disfrazado.

APROVECHANDO EL DÍA DEL NIÑO, ADRIÁN TE PIDO ME AYUDES A ENCONTRAR MI VÍDEO PERDIDO CON LAS TORTUGAS NINJA (diciembre 1991)



Aquí te va una foto para que te des una idea de cómo me veía en el vídeo: pic.twitter.com/TIOniubJOI — Samuel García (@samuel_garcias) May 1, 2021

Otro que se ha dejado ver de niño es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en su Twitter compartió una fotografía de cuando era un pequeño y escribió "Nunca olvidemos que dentro de cada adulto existe todavía un niño".

Nunca olvidemos que dentro de cada adulto existe todavía un niño. #felizdiadelnino pic.twitter.com/06A1YGyDBu — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) April 30, 2020

En su momento, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles felicitó a todos los niños y niñas con una foto de ella de pequeña.

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral también llegó a publicar una foto de niño en su cuenta de Instagram junto con un mensaje: "un recuerdo por el día de la niñez".

El excandidato presidencial, José Antonio Meade recordó con una foto de su infancia el niño que siempre lleva adentro.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez publicó una foto de antes y otra de ahora.

A los políticos que han compartido sus fotos de niños también se les unió Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, y su hermana Bertha Alcalde Luján.

Otra que también quiso compartir con México sus actividades de niña fue Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Pilcuicatl - Los Niños que Cantan https://t.co/fscAsQTvwK vía @YouTube recordando nuestra niñez. Feliz día de la niña y el niño pic.twitter.com/brv4v0PXgs — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 30, 2021

Y aunque, su foto de niño no fue por motivo del Día del Niño, Ricardo Anaya compartió una fotografía al lado de su madre por el Día de las Madres, en donde se le ve de pequeño en brazos de la mujer que le dio la vida.

Por su parte, el diputado Salomón Chertorivski compartió su foto de niño, pidiendo que nunca dejen de soñar.

No podía dejar pasar este #DíaDelNiño y la Niña sin compartirles esta foto de cuando era pequeño.



¡Nunca dejemos de soñar! pic.twitter.com/hPysjDBtFG — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) May 1, 2021

También, el año pasado, fue el mismo partido político Movimiento Ciudadano que publicó algunas fotos de sus senadores.

Unxs minisenadorxs de @MovCiudadanoMX. ¿Nos parecemos aún? Hagamos que nuestrx niñx interior se sienta orgullosx de los adultos que somos ahora, desde la bancada trabajamos por un México que les dé el trato que se merecen.

¡Feliz #DíaDelNiño y de la niña! pic.twitter.com/CGOZAncR1E — Bancada Naranja S (@BancadaNaranjaS) April 30, 2021

Margarita Zavala, excandidata presidencial, fue otra que no se quedó atrás y publicó en algún momento su foto de pequeña.