Políticos de fiesta: lujos, sexo y algo más

MAURICIO OBLEA 03/11/2018 08:00 p.m.

No cabe duda que los políticos saben hacer fiestas inolvidables y para muestra tenemos las historias de regidores, un coordinador de diputados, un senador y junior de un presidente.

A continuación te contaremos seis historias de cuando los políticos se van de fiesta:

LOS "DIPUTABLES"

En agosto de 2014 se dio a conocer un video donde se exhibía a varios panistas bailando con mujeres que prestan sus servicios como sexoservidoras. Uno de ellos fue el entonces coordinador de los diputados federales del PAN, Luis Alberto Villarreal.

También estuvieron presentes el vicecoordinador parlamentario panista, Jorge Iván Villalobos Seáñez; el diputado por Nuevo León, Martín López Cisneros; el legislador por Sonora, Máximo Othón Zayas; José Alfredo Labastida Cuadra, secretario técnico de la coordinación parlamentaria del PAN, y el excandidato a gobernador potosino, Alejandro Zapata Perogordo.

La fiesta fue organizada por Edelmiro Sánchez, quien fue detenido en 2004, en Nuevo León, acusado de traficar 87 kilogramos de marihuana y de estar implicado en el homicidio del diputado local panista Hernán Belden.

Luego del escándalo, Luis Alberto Villarreal renunció a su cargo.

FIESTA EN EL SENADO

En febrero de 2014, el entonces senador, Jorge Luis Preciado, realizó una fiesta con vino y mariachis dentro de las instalaciones de la Cámara Alta para celebrar a Yahumira Chaviano, su esposa.

El evento se dio en el primer día de trabajo del periodo ordinario de sesiones, en un día que tenían que discutir más de 90 reformas legales y constitucionales.

Preciado aseguró que gastó 2,500 pesos en el festejo y que los mariachis se pagaron en conjunto.



DIPUTADOS SINALOA

El 24 de septiembre pasado se dio a conocer que mientras la población de Sinaloa sufría los estragos de las inundaciones originadas por la tormenta tropical 19-E, diputados de varios estados del país disfrutaban de una cena de lujo en Mazatlán.

En la zona costera de Mazatlán se realizaba el encuentro anual de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), donde participaron 370 diputados locales de 28 estados.

El evento se realizó en la Quinta Echeguren, un lugar privado y exclusivo, en la costera de Mazatlán.

Se calcula que la Conferencia Permanente de Congresos Locales tuvo un costo de alrededor de 5 millones de pesos.

Entre los diputados al evento privado se puedo ver a la diputada Sylvia Treviño, del PAN; Víctor Antonio Corrales Burgueño, del PAS; Gené Rodríguez, del PAS; José Menchaca, del PRI; Crescencio Espericueta, de Nueva Alianza, entre otros.

BODA DE LUJO



El hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, y la actriz Ludwika Paleta, se casaron en la Hacienda Tekik de Regil en Mérida, Yucatán. Hubo alrededor de 800 invitados del mundo de la política y el espectáculo.

Diversos medios de comunicación dieron a conocer que hubo un fuerte operativo de seguridad en torno al exclusivo evento. Los invitados fueron trasladados desde el hotel a la hacienda y de regreso.

El evento estuvo resguardado por alrededor de 350 efectivos del Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal, Ejército, y de la empresa Lince Global Security Services.

El menú fue el siguiente:

- Pescado a la talla

- Chile ancho relleno de frijol

- Croquetas de plátano macho

- Tarta de chocolate de molienda con helado de menta

- Timbal de coco y mango

EL SÓLO PARA MUJERES DE PARRAS

En el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, México, una fiesta "sólo para mujeres", organizada presuntamente por una regidora –equivalente a un concejal en El Salvador–, terminó en diciembre de 2017 con sexo en vivo entre un stripper y una de las asistentes.

Los videos del evento, realizado en el bar "La Patrona" fueron compartidos a través de las redes sociales.

Trascendió en redes que la regidora del Partido del Trabajo (PT), María del Roble Ortiz, y probablemente otros regidores, habían organizado el evento.

La regidroa dijo en ese entonces que no organizó ni asistió a ninguna fiesta. No obstante, Joaquín Cortez, dueño del bar "La Patrona", afirmó que uno de los tres salones que tiene el local fue rentado a una persona que trabaja en la Presidencia Municipal, a quien no identificó.

"El guardia es trabajador de Presidencia, presenta el permiso, le digo que sí, deja checar, salí fuera de la ciudad, regresé el domingo por la tarde", indicó el dueño del establecimiento a medios locales.

Tras la polémica fiesta, el lugar fue clausurado, mientras que el video se hizo viral. En las imágenes se observa a una mujer en el escenario con los pantalones abajo y apoyada en una silla teniendo sexo con uno de los bailarines, entre los gritos de otras asistentes.

La mujer que aparece en el video junto al stripper publicó en Facebook un video donde afirma que la fiesta fue privada y no se cobró. "Se malinterpretó lo que ocurrió, en los videos se ve claramente que están teniendo relaciones, pero fue actuado, no fue así", aseguró la mujer identificada como Helena.

