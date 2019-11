Política fallida pega a la CDMX; protestan por presupuesto, medicinas contra cáncer, CNDH, Guardia y hasta Evo

Este martes, diversas protestas sacudieron a la Ciudad de México, lo que provocó caos en distintas zonas de la capital del país.

A las afueras del recinto de San Lázaro, productores agropecuarios afiliados a distintos partidos políticos instalaron carpas desde las 7 de la mañana en las principales avenidas como Eduardo Molina, Congreso de la Unión y la calle de Zapata, donde está el acceso peatonal principal.

Los inconformes, que piden más apoyos económicos al campo, decidieron ignorar el ofrecimiento de diálogo que ofreció la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas, quien el lunes por la tarde se comprometió a recibirlos a través de una comisión junto con coordinadores parlamentarios de la Junta de Coordinación Política.

#AlertaVial Campesinos mantienen bloqueo en San Lázaro. Estas son las vialidades afectadas: https://t.co/TrigKpH5Pe pic.twitter.com/KqcO4ikqJ1 — La Silla Rota (@lasillarota) November 12, 2019

Este martes se tenía previsto reanudar la sesión del miércoles pasado en la que quedó pendiente la discusión y aprobación de un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, además de que los Grupos Parlamentarios fijarían postura por medio de pronunciamientos en tribuna sobre la crisis política en Bolivia.

La noticia también fue confirmada por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien detalló que se harán consultas con la Secretaría de Hacienda para analizar la posibilidad de contar con los recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, para atender a las peticiones de los grupos en plantón en la sede legislativa.

Delgado dijo que, en un primer encuentro privado con productores agropecuarios, realizado fuera de la Cámara, le solicitaron un monto de 24 mil millones de pesos para diversos programas de apoyo, lo que se pondrá a consideración de la dependencia federal

Explicó que, de acuerdo a lo que se avance en las conversaciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados comenzaría a dictaminar el decreto del Presupuesto 2020 hasta el jueves o viernes, ya que la fecha límite para su aprobación es el 15 de noviembre.

El coordinador parlamentario del PRI, René Juárez Cisneros -que acompaña a Mario Delgado en los encuentros son las organizaciones- aseguró que "no es que no haya voluntad política de Morena para atender a los manifestantes, lo que no hay es dinero, una cosa muy simple, pero buscamos que haya transparencia en la distribución de recursos".

De antemano, el presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, Ron Ramos, de Movimiento Ciudadano, advirtió que "si no nos nos atienden permaneceremos en protesta tope donde tope".

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, se vio obligada a suspender la sesión de este martes en el recinto legislativo alrededor de las 12:00 del día debido al bloqueo que mantienen más de 5 mil agremiados de asociaciones campesinas.

BOLEROS, CONTRA PAGO DE IMPUESTOS

También por la mañana, la Unión de Boleros se concentró en el Centro Histórico para marchar rumbo al Congreso capitalino contra la intención del gobierno de la ciudad de cobrarles impuestos y derecho de piso.

"Nos vamos a manifestar porque nos quieren cobrar derecho de piso, impuesto y desaparecer la secretaría que nos otorga los permisos que nos permite trabajar en la vía pública", sentenció la organización.

09:41 #PrecauciónVial manifestantes de #RepúblicaDeColombia No. 9 inician marcha rumbo al Congreso de la Ciudad de México. #AlternativaVial República de Venezuela. pic.twitter.com/iAlw1IhqQc — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 12, 2019

ALERTAS POR INSABI Y MEDICAMENTOS CONTRA CÁNCER

En el Senado de la República, padres de niños con cáncer bloquearon la entrada al recinto para evitar la aprobación del decreto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que se votaría hoy en el pleno. Las familias piden que el presidente Andrés Manuel López Obrador los escuche y que se hagan cambios en el documento para que se garantice que sus servicios médicos continuarán vigentes.

Alrededor de los 10:30 de la mañana, los papás de niños que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez cerraron todos los accesos al Senado con cuerdas y pancartas.

El senador Germán Martínez Cázares dialogó con los papás de niños con cáncer, pero tampoco pudo entrar al @senadomexicano pic.twitter.com/8K5zeOqKNB — La Silla Rota (@lasillarota) November 12, 2019

Israel Rivas, padre de uno de los niños, dijo que mantendrán el bloqueo hasta que haya un diálogo con los senadores y se realicen foros con especialistas sobre el impacto del Insabi.

Tras presiones, personas afuera del @senadomexicano lograron que les abrieran por un momento la puerta 4; una chica se cayó en la entrada pic.twitter.com/4PtVBrs3Qf — La Silla Rota (@lasillarota) November 12, 2019

Los padres cuestionan que en el decreto no se indica con claridad que seguirán contando con los servicios médicos que tienen ahora con el Seguro Popular y señalan también que se utilizarán a discrecionalidad 40 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Tras ser recibidos, los padres y un grupo de senadores encabezados por el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, llegaron a cuatro acuerdos, el primero es que se incluirá de manera explícita que "la póliza del Seguro Popular seguirá siendo válida comon instrumento de aseguramiento, hasta que concluya la vigencia o el servicio".

El segundo es que se solicite a la Cámara de Diputados que se amplíen los recursos al Sector Salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020; el tercero es que se realizarán foros abiertos para discutir los alcances de la iniciativa de creación del Insabi, después de que sea votada en el pleno; el cuarto tema es que las reservas que presenten los grupos parlamentarios sean parte del debate.

POLICÍAS FEDERALES EN EL AICM

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), alrededor de 500 policías federales que se niegan a incorporarse a la Guardia Nacional bloquearon por hasta seis horas los accesos vehiculares a la terminal aeroportuaria.

El bloqueó y la necesidad del Gobierno de la Ciudad de México para evitar las afectaciones a cientos de usuarios originó dos conatos de bronca. El primero fue poco después de las 10:00, minutos después del arribo de los elementos en un autobús. Después de colocar un autobús en el que se trasladaban en la rampa de acceso que conecta al AICM con la Avenida Circuito interior, los policías de la Ciudad de La Ciudad de México trataron de retirar a los manifestantes, quienes resistieron y se apostaron en la rampa.

Durante más de tres horas los inconformes permanecieron en la rampa. Incluso, durante ese tiempo, llegó al lugar el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch, quien pidió a los inconformes que se retiraran. En respuesta, los policías federales solicitaron que liberarán a sus compañeros retenidos en el conato de bronca. García Harfcuh a su vez solicitó que liberaran a cuatro elementos retenidos. Al no haber acuerdo, las negociaciones se rompieron y poco después de las 13:00, el gas lacrimógeno de uno de los elementos de la Ciudad de México que cayó al piso, fue tomado por los policías federales como una agresión, lo que originó que lanzaran dos granadas de gas en contra de los elementos de la Ciudad de México.

Este fue el momento en que comenzaron las agresiones entre Policías Federales y la SSC en las inmediaciones del AICM pic.twitter.com/63gYeYjuwh — La Silla Rota (@lasillarota) November 12, 2019

Al detonar, el gas pimienta originó caos, no sólo en los policías inconformes, sino también en los usuarios del AICM que transitaban por la zona, ya que el gas comenzó a afectar sus vías respiratorias.

El conato de bronca originó 16 personas lesionadas, entre ellas, usuarios del AICM, así como representantes de los medios de comunicación. Tras dos horas de permanecer en espera, los elementos se retiraron con la promesa de las autoridades que lo iban a liquidar conforme a derecho. La promesa fue hecha por el subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dice que se va a comenzar a pagar a los policías federales inconformes en la sucursal de Vallejo. Espera que sean liberadas vialidades. pic.twitter.com/f07UNBe8LP — La Silla Rota (@lasillarota) November 12, 2019

POR LLEGADA DE EVO MORALES A MÉXICO

También la comunidad boliviana residente en México protestó; expresó su rechazo por la llegada de Evo Morales a territorio mexicano.

Ante los hechos sucedidos en Bolivia, aseguran que no es un golpe de Estado, tal y como lo ha declarado Morales.

La integrante de la comunidad boliviana en México, Erika Cano, señaló que en Bolivia no se vulneraron normas de sucesión, ni las fuerzas armadas desconocieron al presidente, al contrario, "lo que sucede en Bolivia es un movimiento civil y pacífico, que aglomera a diferentes sectores de la población en todo el territorio el país", argumentó.

CAOS EN EL SENADO POR RELEVO EN CNDH

También en el Senado, panistas protestaron por la mañana para evitar que Rosario Piedra Ibarra tomara protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por la mañana, luego de que el PAN "clausurara" el Senado, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dio a conocer que se repondría el proceso para elegir al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Legisladores del PAN exhibieron videos en los que parece que Ricardo Monreal emite más de un voto en la urna transparente del Senado, incluso el expresidente Felipe Calderón aseguró que fueron tres boletas, las que dejó ahí el morenista.

Monreal destacó que la nueva elección sería sobre la misma terna para la presidencia de CNDH: Rosario Piedra, quien había resultado electa; Arturo Peimbert y José de Jesús Orozco.

En la sesión, el senador y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, criticó que no haya recibido una disculpa de quienes hicieron el "video perverso" donde se le acusa de votar doble en la elección para presidente de la CNDH que ganó Rosario Piedra Ibarra.

Con 67 votos en contra y 45 a favor de una nueva elección, además de 9 abstenciones, no se retomó el procedimiento propuesto por el senador Monreal, con lo que se llamó a Rosario Piedra Ibarra para tomar protesta.

Tras una jornada larga, hasta las 9:00 de la noche y entre golpes, empujones, gritos, en segundos y a contra reloj, Rosario dijo "sí". Tomó protesta a su cargo como nueva ombudsperson, blindada -literalmente- por los senadores de Morena. De hecho, no entró por la puerta grande, sino por un acceso lateral a la Mesa Directiva. Fue un escenario similar al de hace trece años en la Cámara de Diputados, cuando el PRD avaló la toma de protesta del ex presidente Felipe Calderón a la presidencia de la República. La misma escena, pero al revés; ahora eran los panistas en batalla campal contra los morenistas, antes perredistas.

Se manifiestan a las afueras del @senadomexicano por supuesto fraude en elección de @RosarioPiedraIb como titular de la @CNDH https://t.co/uxWutcCUBc pic.twitter.com/SeidSRgDq2 — La Silla Rota (@lasillarota) November 12, 2019

La senadora Martha Guerrero narra cómo fue empujada por Gustavo Madero, quien quería pasar hasta donde se encontraba Rosario Piedra Ibarra https://t.co/lKmdQ2ida7 pic.twitter.com/5YAKUNU6A4 — La Silla Rota (@lasillarota) November 13, 2019





Durante la sesión se presentaron cinco mociones sobre el tema de la votación para elegir titular de la CNDH.

AJ