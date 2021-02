Policías que atraparon a “El Chapo” me obligaron a desnudarme: Emma Coronel

Emma Coronel: me obligaron a desnudarme. (Especial)

Emma Coronel detalló en una entrevista el maltrato al que supuestamente fue sometida durante la detención en 2014 de su marido, el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Me obligaron a desnudarme y se burlaron de mí”, denunció Emma Coronel al periodista J. Jesús Esquivel, alegando que uno de los agentes intentó agredirla y tuvo que ser detenido por sus compañeros.

El incidente se desencadenó, según su relato, cuando el oficial se burló supuestamente de ella, y Coronel le espetó: “Ya era hora de que hicieran su trabajo”.

Guzmán fue encontrado culpable en febrero por narcotráfico y conspiración para cometer asesinatos como capo del cártel mexicano de Sinaloa, y aguarda en Nueva York a conocer la semana que viene la sentencia que probablemente le enviará el resto de su vida a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Fue detenido por primera vez el 9 de junio de 1993 en Guatemala, enviado a México y condenado allí a 20 años de prisión. Pero antes de poder ser extraditado a Estados Unidos, sobornó a guardianes en la prisión federal de Puente Grande para escapar escondido en un carro de ropa sucia.

Fue capturado de nuevo el 24 de abril de 2014 en un apartamento de Mazatlán (México), pero el 11 de julio de 2015 logró escapar mediante un túnel de casi una milla excavado hasta su celda en la prisión de máxima seguridad de El Altiplano.

Luego de seis meses fue capturado de nuevo, y luego extraditado a Estados Unidos, de donde no saldrá previsiblemente con vida.

Coronel, que acaba de cumplir 30 años, asegura que no denunció las supuestas vejaciones sufridas durante la detención de 2014 “para no hacer más escándalo del que ya había”.

“Al fin de cuentas estábamos bien, las niñas estaban bien. A él [Guzmán] también creo que le pegaron en varias ocasiones, pero estaba bien”, indicó.

“He visto tantas cosas que le han pasado a mi familia… También están presos mi papá y hermano mayor, y yo me siento responsable porque están ahí sólo porque son mi familia y soy la esposa. He visto tanta cosa… Eso es lo que me da miedo, que puedan llegar a detenerme cuando esté con mis hijas”, añadió Coronel.

Aun así, dice considerarse “una persona normal como cualquier persona que tiene su esposo, que tiene sus hijos, que tiene su casa, que lleva a sus hijos a la escuela, que va al gym, que va al súper, que va a la farmacia. Todo normal. Todo lo que yo veo en todas las mujeres normales. Eso es lo que yo soy”.

Con información de Telemundo

JGM