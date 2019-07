Policía Federal, con deuda de 1,238 mdp por pagos excesivos y bienes adquiridos sin evidencia

"Celebración del contrato No. PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015 y Convenios Modificatorios, por los entonces Titulares de la División de Inteligencia sin contar con facultades para tal fin e inconsistencias en el proceso de contratación, (no se generó expediente de contratación). 2. Pagos en exceso por 6.1 millones de pesos por concepto de anticipo del contrato PF/SG/DIVINT/CTO-03/2015, durante el año 2016, debido a que la transacción se realizó al tipo de cambio comercial y no al que se establece por el Banco de México conforme al artículo 8, segundo párrafo, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos".