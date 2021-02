Polemiza Mario Molina con científicos de Stanford y Johns Hopkins

El Premio Nobel de Química, Mario Molina, defendió su artículo sobre la importancia del uso de cubrebocas para disminuir los contagios de covid-19, al señalar que las objeciones que han puesto científicos de las universidades de Stanford y Johns Hopkins están “basadas en pura ignorancia”.

El pasado 18 de junio, 45 científicos enviaron una carta a Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America para solicitar que se retirara el artículo "Identificar la transmisión aérea como la ruta dominante para la propagación de covid-19", al señalar que “en este estudio se basaron en afirmaciones fácilmente falsables y defectos de diseño metodológico”.

En respuesta, Molina enfatizó que “las personas que cuestionan nuestro artículo no tienen idea del papel que juegan los aerosoles, y de manera ingenua piensan que la única preocupación resta en las gotas grandes que las personas emiten al toser o estornudar y no confían en nuestro estudio simplemente porque pertenecemos a una diferente comunidad de científicos.

“Finalmente, no hemos observado ningún razonamiento que de manera seria cuestione nuestro artículo, y permanecemos abiertos a la discusión de la ciencia, pero las objeciones hasta ahora han sido basadas en pura ignorancia”, destacó en una carta aclaratoria publicada en el periódico El Universal.

En el mismo texto, Molina señaló que su artículo ha sido elogiado por la gran mayoría, pero que a otro sector de la comunidad científica no le agradó porque quienes lo elaboraron no son epidemiólogos o doctores.

Ante esta situación, el premio Nobel de Química recordó que quienes elaboraron el artículo están familiarizados con las partículas minúsculas llamadas aerosoles, como las que transmiten al virus Sars-CoV2.

La Silla Rota dio a conocer en exclusiva el pasado 8 de junio que Mario Molina aseguró que había una confusión al pensar que el cubrebocas sólo ayudaba a que las personas infectadas no contagiaran a otras, ya que su uso ayuda a prevenir la propagación del virus.

"Hay el malentendido que los cubrebocas solo sirven para que la gente que ya está contaminada no contamine a los demás. No, no, no, lo que está clarísimo es que con los cubrebocas se evita respirar aerosoles, las partículas pequeñísimas que entran directamente a los pulmones", explicó.

En el estudio, publicado el pasado 12 de junio, Molina y los investigadores Renyi Zhang, Yixin Li, Annie L. Zhang y Yuan Wang destacan la importancia de usar cubrebocas para disminuir la propagación de coronavirus.

Los investigadores encontraron sólo con el uso de cubrebocas, se redujo significativamente el número de infecciones. Por ejemplo, en Italia hubo una reducción de más de 78 mil casos en Italia del 6 de abril al 9 de mayo y más de 66 mil en la ciudad de Nueva York del 17 de abril al 9 de mayo.

Los científicos de universidades como Stanford y Johns Hopkins señalaron seis errores principales: que el análisis ignoró el retraso entre los cambios en la transmisión de la enfermedad; que las fechas de implementación de la política de uso de cubrebocas son indicadores pobres para los comportamientos masivos; que la implementación coincidió con cambios en toda la sociedad; que los recuentos de casos se modelaron con regresiones lineales simples, que no son consistentes con la dinámica de las enfermedades infecciosas; que se trataron como equivalentes los casos de China, Italia y Estados Unidos, y que no se presentaron medidas de incertidumbre estadística.









