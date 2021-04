Polarización, y no la pandemia, el mayor riesgo para las elecciones

El factor de mayor riesgo para las elecciones del 6 de junio no es su organización en medio de la pandemia de covid-19, sino el ambiente de polarización política que prevalece contra el Instituto Nacional Electoral (INE), después de que su consejo avaló no aprobar dos candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, por no presentar informes financieros de precampaña.

Este fue el tema principal en la mesa de análisis de el Heraldo Radio y La Silla Rota, donde participaron la consejera electoral Dania Ravel y el exconsejero electoral y experto en temas de transparencia, Mauricio Merino.

"Estamos listos", aseguró la consejera Dania Ravel, quien también consideró que las elecciones no se encuentran en riesgo si el elector cumple con todas las medidas sanitarias, ya conocidas para acudir a emitir su voto el 6 de junio.

Explicó que, por esa razón, el protocolo de salud que propuso el INE a los partidos destaca el uso del cubrebocas para el desarrollo de campañas políticas, además del lavado de manos, uso de gel antibacterial y priorizar otras vías de contacto con el electorado, como a través de plataformas virtuales o reuniones breves en espacios abiertos.

Agregó que el INE no consideró a la población de mayor riesgo de contagio para participar como funcionarios de casilla ni observadores electorales.

Mauricio Merino manifestó su preocupación, no por el tema electoral en el contexto de la pandemia, sino la crispación del ambiente político que prevalece.

"Perdónenme, [pero] no es normal que el presidente de la República se vaya encima de la autoridad electoral cuando aún no empiezan las campañas. Ni que los actores políticos abonen a un clima de enrarecimiento por no estar de acuerdo con lo que dice la ley, más que las autoridades electorales, pues las leyes electorales fueron redactadas desde el Congreso y no desde el INE".

Por su parte, la consejera Ravel lamentó que, en estos momentos, la crítica al INE sea dura por parte de determinados actores políticos; pero consideró que es "natural cuando regularmente hay una parte perdedora".

"Yo esperaría las resoluciones expedidas de parte de la autoridad jurisdiccional para contrarrestar los ánimos políticos", dijo refiriéndose al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Dania Ravel aseguró que el trabajo del INE se encuentra sustentado en términos jurídicos y que diversos estudios la señalan como una de las instituciones más confiables.

"Comparto un poco la visión del doctor Merino, respecto al tema de la polarización que puede ser preocupante, pero en su momento el INE también tuvo diferencias con el expresidente [Felipe] Calderón", recordó.

Desde su perspectiva, Merino contextualizó la dimensión del crispamiento político, originado –dijo– desde la tribuna presidencial. "No estamos hablando del perico de los palotes, sino del jefe de Estado".

"El auditorio debe comprender que estamos viviendo tiempos anormales y hay que prepararnos porque en junio estará peor [...] A los consejeros electorales les falta acompañamiento, están muy solos", consideró.

Merino advirtió que, para junio, Morena podría no aceptar su derrota, en caso de haberla. "Si desde ahora quieren despedir a siete consejeros electorales, eso no es normal. Me atrevo a sugerir que la gente vote con la cabeza y no con el estómago".

VIOLENCIA DE GÉNERO ELECTORAL

Ambos entrevistados también se refirieron a la obligación que tendrá cada candidato a la Cámara de Diputados para presentar su declaración 3 de 3 contra la violencia de género –no contar con registros de violencia familiar, delitos sexuales o ser deudor alimentario–, de no hacerlo, se les cancelará el registro.

Aunque la propuesta inicial era revisar cada uno de los ocho mil 500 registros que presentaron los partidos políticos, por razones logísticas, una mayoría de consejeros determinó que la revisión se realice en una muestra del total de candidatos.

La información relacionada con la muestra a seleccionar será revisada por un grupo multidisciplinario dentro del INE. Cada dato aportado será corroborado con autoridades judiciales.

La consejera Dania Ravel afirmó que, en caso de detectar que los aspirantes a un cargo político falsearon esta declaración, se retirará la candidatura, luego de otorgarle un periodo de pruebas, en apego a la presunción de inocencia.

Merino añadió que este tipo de normas electorales, que se aplicarán por primera vez en este proceso electoral, abonan a construir la equidad de género electoral para erradicar historias como las conocidas como "Juanitas".

"Fueron casos lamentables, afortunadamente hoy tenemos más candidatas mujeres que compiten por las gubernaturas, de lograrse tendremos un número mayor de gobernadoras en el país", celebró.

CRIMEN ORGANIZADO EN LAS ELECCIONES

Frente al aumento de agresiones a candidatos, en las últimas semanas, Dania Ravel y Mauricio Merino explicaron las limitantes que enfrenta el INE para actuar en contra de la delincuencia y el crimen.

La consejera afirmó que el INE no es una autoridad penal, "por eso solicitamos que las autoridades no saben llegar esa información". Consideró que la única manera de abordar el tema es mediante una adecuada comunicación con las autoridades judiciales locales.

Merino subrayó que, si bien el tema es grave, el INE debe mantenerse al margen. "Ellos no pueden cumplir con funciones que corresponden a otras autoridades", sentenció.

(djh)