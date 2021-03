Podían tirar bomba con drones y querían quemar puerta de Palacio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que había militares con inhibidores de drones en el techo de Palacio Nacional porque podían tirar bombas durante la marcha del 8M y que colocó el muro para evitar que las inconformes quemaran la puerta de Palacio Nacional.

"Lo mismo, se sitúa a un militar con un aparato para evitar drones. ¿Por qué lo de los drones?, porque no se sabe si incendian, si son capaces de eso los que están detrás. ¿Qué no pueden con un dron tirar una bomba? Si lo que estaban buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno, para el país. Entonces: hay francotiradores en el Palacio", señaló el mandatario mexicano.

Por otra parte, indicó que contaba con información de que agresores buscaban quemar la puerta de Palacio Nacional durante el 8M.

"Claro, yo tenía información, es mi trabajo, no tengo grupos de espionaje, pero sí hay inteligencia, lo que me dice la gente. Y luego, la información que tenía es que querían quemar la puerta del Palacio. Quemar la puerta, pues se meten, imagínense eso. Entonces, teníamos que poner el muro", justificó.

PIDE SÓLO CONDENA PÚBLICA PARA AGRESORES DEL 8M

El presidente López Obrador señaló que más que castigo debe existir una condena pública en contra de quienes cometieron agresiones durante la marcha del 8M.

"Ya hablamos ayer sobre este tema, yo considero que va informar la jefa de Gobierno, ella estuvo presente, al tanto, de todo lo que ocurrió. Mi opinión es que no se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas.

"No debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron. La gente no ve bien eso, el uso de la violencia, además es un contrasentido", manifestó el mandatario.

#EnLaMañanera Sobre las personas que utilizaron la violencia en las manifestaciones del #8M2021, el presidente @lopezobrador_ dijo que no deben ser castigados, pues el mayor castigo es la condena pública. La expresión más burda del machismo es la violencia, aseguró #rb pic.twitter.com/quwPDcNPXC — La Silla Rota (@lasillarota) March 10, 2021

Reiteró que considera una contradicción protestar con violencia contra el machismo que significa la violencia contra la mujer.

"Yo creo que la expresión más burda y terrible del machismo es la violencia. El machismo es violencia. Entonces, ¿cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia?

"Entonces, como que hace falta más análisis, más reflexión porque sí hay millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad y eso es válido, es legal, es legítimo, es justo, pero hay mucha infiltración, mucha manipulación", lanzó.

Destacó que él es humanista lo cual anula que se machista. "No se puede ser humanista si se es machista, no se puede ser humanista si se es explotador, si se es racista, clasista, si no se respeta la naturaleza, pero es importante lo otro, ser humanista es ser pacifista", dijo.

#EnLaMañanera Reportera pregunta al presidente : " ¿Qué sintió en su corazón, en su pechito que hayan puesto flores y la expresión artística, todo el esfuerzo?", el presidente @lopezobrador_ asegura que pensaba no quitar el muro "por respeto" #rb pic.twitter.com/rPbFdSrVma — La Silla Rota (@lasillarota) March 10, 2021

(Luis Ramos)