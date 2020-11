Poderes Legislativo y Judicial tendrán un recorte de 1,230 mdp

Los Poderes Legislativo y Judicial tendrán un recorte de 1,230 millones de pesos para su presupuesto 2021, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Pese a los recortes, el legislativo tendrá un incremento del 9.4% año con año al pasar de 13.5 mil mdp a 14.8 mil mdp el siguiente año.

La Cámara de Diputados tendrá un presupuesto de 8 mil 332 mdp contra 8 mil 377 mdp que pidió para el siguiente año, 0.6% menos de lo solicitado. Sin embargo, crece 17.8% respecto a 2020 cuando tuvo un presupuesto de 7 mil 076 mdp.

La Cámara de Senadores tendrá una reducción de 55 millones de pesos para el siguiente año para ejercer un total de 4.03 mil mdp contra el 4.08 de 2020, una baja de 1.3%.

El Poder Judicial tendrá una baja de -1.6% toda vez que solicitó 72 mil 429 mdp y se le darán 71 mil 299 mdp, que son 5.9% más que en 2020 cuando obtuvo recursos por 67 mil 305 mdp.

A la SCJN se le recortaron 69 millones (-1.3%) al presupuestar 5 mil 159 y darle 5 mil 090 mdp, un alza de 5.6% respecto a este año.

El Consejo de la Judicatura Federal le recortan -1,4% a 65 mil 178 mdp para 2021, que significan un alza de 5.6% contra 2020.

Al Tribunal Electoral le qutaría 6% de sus estimaciones al pasar de 3 mil 225 a 3 mil 030 mdp. Sin embargo, representan un alza de 14.4% en variación absoluta para el siguiente año.

LA DISCUSIÓN EN SAN LÁZARO





"El trabajo sucio que está haciendo la comisión es bajarles su presupuesto", dijo el diputado priista Enrique Ochoa, quien enlistó reducciones de "2 mil 184 mdp por segundo año consecutivo y se conforma por mil 130 mdp el Poder Judicial; 870 mdp al INE, 200 mdp al TEPJF, 71 mdp a la FGR y 14 mdp al INAI".

Los diputados de oposición también cuestionaron que no esté etiquetado el recurso para la compra de la vacuna covid.

Por su parte, el morenista Pablo Gómez respondió que, a diferencia de anteriores gobiernos, este es el tercer presupuesto de la 4T sin endeudar al país.

"El gobierno va a utilizar el endeudamiento para resolver los problemas de ingreso público (...) No podemos abrir un apartado de presupuesto de algo que no conocemos, habrá vacunas", lanzó.

Señaló que el recorte al presupuesto a los órganos autónomos está justificado "porque pretenden seguir con su burocracia dorada, de dispendios y gastadera en lo que no debe, por eso se les autoriza menos de lo que nos piden; pero ustedes también lo hacían, no sé ahora qué lloran, parecen consejeros del INE, empleados de Córdova. Me da mucha risa por los ridículos que son".