Poder judicial da mal ejemplo, son deshonestos: AMLO

“Están dando un mal ejemplo quiénes deberían de impartir justicia, no es posible que haya funcionarios públicos en el país habiendo tanta pobreza que ganen 600 mil pesos mensuales. Es una ofensa al pueblo de México y es un acto de honestidad, ésos que obtienen esos sueldos no es gente honesta ni es sensible ni son partidarios de verdad de la justicia”, señaló.