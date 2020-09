Plantón del CEAV acudirá a ONU pese a recomendación CNDH

Delia Quiroa, quien fue beneficiada junto con otras víctimas por la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por diversas violaciones a sus derechos humanos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), anunció que acudirá a las Naciones Unidas para resolver su problema.

Instalada en el plantón que ella y otros manifestantes mantienen fuera de CEAV narró a La Silla Rota el porqué de su decisión. “Mi compañera Martha Leticia se acercó al despacho jurídico de esta comisión y ahí le informaron que Derechos Humanos no le ha notificado la recomendación que nos entregaron el lunes por la noche. Y dijeron que cuando lo hagan, no la van a aceptar y que esto se va a alargar mucho tiempo porque el tema se va a ir a la Suprema Corte”.

"Me la están asustando”, aseguró molesta. “Y nos revictimizan con mentiras y yo ahorita acabo de hablar a la ONU y me informaron que debo mandar una queja por correo electrónico con pruebas de nuestro caso, y es lo que voy a hacer porque la CEAV se está pasando a la CNDH por el arco del triunfo y no hace nada".

La Silla Rota ha dado seguimiento a este caso, en el que Delia (cuyo hijo fue secuestrado en Reynosa, Tamaulipas en marzo de 2014) relató que desde hace siete meses instalaron un plantón afuera de esta comisión tiempo durante el cual recibieron agravios de parte de su extitular Mara Gómez.

"El procedimiento que se aplica cuando una institución no acepta una recomendación de Derechos Humanos es que citan a titular a comparecer al congreso". Y afirmó que, aunque Gómez ya no se encuentre en esa comisión, en su nombre debe responder Andrés Vázquez, titular provisional.

Se les pidió que no nos estuvieran revictimizando, que nos tratarán con dignidad y respeto y les vale. No están resolviendo los asuntos. Se les está pidiendo que paguen los reembolsos pendientes y dice que se van a tardar tres meses más ¡Imagínate nada más! Estamos muy molestos con esta situación

"Queremos ya que intervenga la ONU, somos familiares de secuestrados y desaparecidos, y ya con el pronunciamiento que ellos tuvieron queremos que intervengan porque no vamos a estar sufriendo y batallando más. Estamos expuestos a qué otros grupos vengan violentamente quiera tomar el edificio. No se vale que hagan esto con nosotros".

Delia también solicitó que la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, les reciban. "Porque a Encinas le vale, no le importa, nosotros aquí sufrimos mucho y nos tratan muy mal. No fuimos hoy a Gobernación porque la reunión era sólo con las feministas de Cuba 60; no quisimos ir porque ese grupo quiso venir a tomar las instalaciones de la CEAV y no se les permitió. Queremos evitar un choque en caso de que se molestasen porque vayamos allá. Mejor esperemos que nos den nuestra cita. El gobierno es lo que quiere: que entre víctimas nos estemos peleando; hablaremos mejor con ellas en otras circunstancias".

(MJP)