Planta AMLO a Santiago Creel; "pues no pensaba reprobarlo", revira panista

El diputado federal Santiago Creel le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no pensaba reprobarlo luego de invitarlo a una de sus clases de derecho constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México tras la afirmación de que en la UNAM ya no se imparte esa materia y la institución se ha "derechizado".

La semana pasada, el jefe del Poder Ejecutivo afirmó en su conferencia mañanera que la Máxima Casa de Estudios ya no imparte clases de esa materia, además de promover el individualismo y de que se ha "derechizado", el diputado federal del PAN y docente de la UNAM invitó al presidente López Obrador a asistir a una de sus clases.

"Ay nanita, pobres alumnos", respondió el mandatario a la invitación de quien fuera su rival por la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal en el 2000.

"Ahora que dije que ya no daban importancia al derecho agrario, ni al derecho laboral (en la UNAM), salió Creel a decir que daba clases de derecho constitucional, imagínense, ¡Ay nanita!

"¿Cómo explica Creel dando derecho constitucional, qué le enseña a los alumnos sobre el artículo 27 si él es contrario al espíritu y a la letra del artículo 27 constitucional? Si estuvieron en contra de la entrega de la tierra a los campesinos, si eso es lo que plantea el artículo 27; si estuvieron en contra de la expropiación del petróleo, sí eso es lo que plantea el artículo 27. ¡Pobres alumnos!, con todo respeto", dijo.

Ante ello, el panista y catedrático de la Facultad de Derecho respondió en redes sociales:

"¿Ay nanita? Pues si no iba a reprobarlo Presidente @lopezobrador_ , era una invitación amable, aún así tendré que ponerle falta y mire que la clase de hoy era importantísima. Puede tomar la clase en línea o si gusta voy a Palacio a impartirla".

¿Ay nanita? Pues si no iba a reprobarlo Presidente @lopezobrador_, era una invitación amable, aún así tendré que ponerle falta y mire que la clase de hoy era importantísima. Puede tomar la clase en línea o si gusta voy a Palacio a impartirla — Santiago Creel (@SantiagoCreelM) October 25, 2021

Posteriormente, en un hilo de Twitter, Creel Miranda detalló lo que vio en su clase de derecho constitucional y reiteró la invitación al presidente para que asista a ella.

Tocó el art 89 que dicta sus facultades en política exterior, basadas en el principio de protección y promoción de los DDHH. Quiero pensar está mal asesorado, de otro modo no explico cómo pasar por alto la Constitución al recibir complacientemente a dictadores que violan los DDHH — Santiago Creel (@SantiagoCreelM) October 25, 2021

En uno de sus tuits en el hilo, Creel Miranda escribió:

"Por cierto, hoy cuando habló de mí lo hizo con referencia al art 27, no entiendo qué quiso decir. Le puedo asegurar que como servidor público y ciudadano siempre lo he respetado. En cambio usted y su gobierno tienen denuncias por violación sistémica a ese artículo constitucional... Lo que no entendí de su conferencia, es cómo puede decir que estuve en contra de La Expropiación Petrolera; pues ni había nacido, mucho menos pude estar en contra del reparto agrario que se dictó hace más de 100 años. Sí soy Constituyente, pero de la CDMX, no del 17".

Santiago Creel remató criticando al mandatario:

"¿Pobres de mis alumnos? Más bien, Sr. Presidente @lopezobrador_, pobre México, tanta crisis y problemas que vivimos y se piensa aún como en el pasado y no se construye el futuro