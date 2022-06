¿Planeas ir a Europa, los mexicanos ya necesitan tramitar visa?

A partir de mayo de 2023, los ciudadanos mexicanos que deseen visitar Europa deberán solicitar una nueva exención de visa europea en el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes o ETIAS. Al menos eso es lo que se cree.

Este sistema se implementará para simplificar el proceso de inmigración al espacio Schengen europeo. También está diseñado para mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ilegal a Europa y proteger contra actividades criminales y terroristas.

Una vez implementado, permitirá a los viajeros con autorización por hasta 3 años realizar múltiples viajes cortos de menos de 90 días cada uno.

VIAJAR DE MÉXICO A EUROPA CON ETIAS

Una vez que ETIAS entre en uso en mayo de 2023, cualquier ciudadano mexicano que desee viajar a cualquiera de los países de la Unión Europea o de la zona especial Schengen deberá solicitar la exención de visa de la UE en línea. La exención de visa ETIAS para ciudadanos mexicanos estará disponible para todos los viajeros elegibles que planeen visitar Europa por hasta 90 días.

Si el viaje a Europa supera los 90 días en cualquier período de 180 días, los viajeros deberán solicitar una visa Schengen para ciudadanos mexicanos, como ocurre actualmente para estas estadías más largas. Inicialmente, todos los turistas de México deberán solicitar la exención de visa de Europa para viajar a cualquier país del Área Schengen.

Sin embargo, es probable que estos requisitos iniciales cambien. Habrá una tarifa por la exención de visa ETIAS para México que se pagará al momento de la solicitud en línea mediante tarjeta de crédito o débito.

¿A DÓNDE PUEDEN VIAJAR LOS CIUDADANOS MEXICANOS EN EUROPA CON ETIAS?

Los ciudadanos mexicanos que deseen viajar con un ETIAS a Europa y la zona Schengen podrán ingresar a todos los estados miembros una vez que hayan llegado a su país de entrada específico. Esto significa que en lugar de, por ejemplo, que los mexicanos necesiten una visa para Francia o España y estén restringidos a visitar un país, tendrán la autorización para ingresar al bloque Schengen y viajar libremente por la zona hasta por 3 meses a la vez.

Después de aterrizar en su estado de entrada seleccionado, los visitantes mexicanos pueden viajar a cualquiera de los 22 países miembros de la UE que forman parte de Schengen, como Francia, Alemania, España o Polonia.

También podrán viajar a los 4 países EFTA no miembros de la UE como Islandia y Noruega. Además, ETIAS también se extiende a las Islas Canarias y Madeira, que están físicamente fuera de la UE pero permanecen dentro de las fronteras del bloque. También se requerirá ETIAS para visitar Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumania, que son países de la UE en proceso de unirse al Área Schengen.

REQUISITOS DE EXENCIÓN DE VISA ETIAS PARA CIUDADANOS MEXICANOS

La exención de visa de Europa para mexicanos permitirá a los turistas ingresar a Europa por cualquier tierra, mar o aeropuerto y viajar libremente por toda la zona de la UE con solo una autorización de viaje europea aprobada antes de la salida.

Los siguientes requisitos de exención de visa de la UE para ciudadanos mexicanos serán necesarios para solicitar la exención de visa ETIAS:

- Un pasaporte mexicano válido

- Tarjeta de crédito / débito

- Dirección de email válida

Es esencial que todos los mexicanos que viajen a Europa tengan un pasaporte mexicano que sea válido por al menos 3 meses después de la fecha prevista de llegada a Europa.

El embajador de la Unión Europea en México negó que se trate de una visa.

"No, la Unión Europea no va a exigir una visa a los viajeros mexicanos: 1/ se tratará de una autorización de viaje obtenida en línea o por app, y normalmente en unos minutos, por 7€ 2/ no se va a aplicar antes del 2023 3/ no será solamente para Mexicanos", tuiteó.