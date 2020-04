Plan económico de AMLO, sin objetivos y estructura: expertos

El plan económico del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la crisis que se avecina por el covid-19, carece de estructura y acciones específicas para lograr metas en distintos ámbitos, consideró la directora de ¿México, cómo vamos?´, Valeria Moy.

"Lo que vimos no es nada. Lo que vimos hoy fue un informe más, de estos informes trimestrales, a la vieja usanza, de cuando nos sentábamos frente a la tele y oíamos dos horas de cuántos kilómetros se hicieron de carreteras, cuántos cuartos de hospitales, cuántas escuelas se habían construido. Un informe a la antigüita y de repente mezclaba cosas del coronavirus pero en esta mezcla no quedaba nunca claro si eran acciones específicas para atender el tema económico o parte de la continuación de su proyecto, si es que se le puede llamar así en lo económico", dijo en entrevista con La Silla Rota la también académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Para el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos, el discurso del primer mandatario, leído en Palacio Nacional sin invitados, fue algo inercial acorde con su programa y acciones emprendidas durante año y medio de gobierno, donde la prioridad son los pobres.

"Más que un programa económico es uno de asistencia social, que va a estar enfocado a mitigar los problemas de pobreza que ya tiene el país y que se van a acentuar con la crisis que vive México. Es una continuidad de su visión. El segundo punto es que dentro de eso pareciera que el presidente minimiza el tamaño de la recesión, está subestimando la magnitud de lo que ocurre en la economía del país. No sé si está considerando que sea la peor crisis en 100 años, o el simple hecho de que la economía caiga más de 5 por ciento es un problema.

"Pareciera que por eso es la etiqueta de algo transitorio y que no va a tener elementos permanentes. El hecho de que esto sea transitorio no significa que no va a generar daños permanentes. Si no se atiende adecuadamente el efecto en la pobreza, la informalidad e inseguridad puede trascender el propio sexenio y eso parece se está subestimando", explicó De la Cruz Gallegos a La Silla Rota.

CUESTIONAN NÚMERO DE EMPLEOS

Ambos analistas de manera separada desglosaron algunos de los puntos del discurso pronunciado por López Obrador.

Uno de los puntos que llamó la atención fue la promesa de crear 2 millones de empleos en 9 meses. Para Valeria Moy la pregunta es cómo los va a crear, cuando en 2018 la cifra no superó los 400 mil.

"Dijo que se van a crear 2 millones de empleos los siguientes 9 meses. No sé como, el año pasado se crearon 387 mil o algo así. No sé cómo en nueve meses va a crear 2 millones de empleos, supongo es de esas cosas que vemos y dejamos pasar, de ´bueno, lo dijo pero no va a pasar´.

"La impresión es que no se ha dado cuenta de la magnitud del problema que tenemos y que puede ser muy dañino para el empleo de la gente. No estoy hablando nada más de un sector en específico sino de toda la gente y puede perjudicar cualquier avance que se pudiera haber tenido en términos de combate a la pobreza y desigualdad", dijo.

De la Cruz Gallegos también cuestionó cómo se van a crear estos 2 millones de empleos, cuando los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son 20.5 millones y la cifra es de lo que se ha acumulado en los últimos 50 años. Su predicción es que quizá haya empleos, pero con bajos salarios y en la informalidad. Pero el gobierno por sí solo no tiene capacidad de crear ese número de empleos, aseguró.

"El sector público genera apenas en sus tres niveles de gobierno el 10 por ciento del empleo del país, el 90 por ciento está en el sector privado. Alcanzar esos 2 millones requiere por fuerza colaboración con el sector privado, que no se anunció, esa es una gran duda.

"Segundo, sería una cifra histórica nunca vista y cabría preguntar si eso realmente sería empleo formal, con prestaciones a la seguridad social como acceso a fondo de pensiones, Infonavit además de que de esa magnitud nunca se ha visto. Dos millones en 9 meses sería una cifra difícil de lograr, salvo que se piense en empleo que no sea formal y de calidad, entonces hay elementos que tendrían que aclararse", explicó.

LO QUE SE MENCIONÓ

Moy, quien tiene una maestría en Administración por la London School of Economics, destacó el anuncio que el presidente ya había dado en días anteriores y que repito en su mensaje, del adelanto del apoyo bimestral para los adultos mayores y los créditos, que serán paliativos, pero el verdadero problema será el empleo.

"Mencionó el plan de los adultos mayores que se le va a adelantar el apoyo bimestral. Eso la verdad no creo que resuelva nada pero ya tratando de verlo de forma medio positiva y ver el vaso medio lleno, bueno este bimestre y luego qué. El bimestre que entra, qué, no entiendo. Luego está el plan de créditos que ya se anunció, no hubo nada nuevo, no sé nada más de ese programa, sé que van a estar amparado en el proyecto de tandas para el bienestar pero lo que me parece más preocupante es que el presidente no ha entendido la magnitud de lo que viene y que este es un problema de empleo.

"Cada crisis enfrenta retos distintos y esta no es una crisis financiera, no requiere apoyo a los bancos ni líneas de crédito, lo que requiere es un apoyo al empleo porque la gente ya está perdiendo su empleo y lo va a perder y va por ahí y en ese sentido no vi nada nuevo".

Cruz Gallegos por su parte se refirió a que de acuerdo con lo expresado por López Obrador, se está sobreestimando el efecto del gasto público.

"Pareciera que piensa que se va a poder llegar a los sectores más pobres del país. Eso evidentemente con los recursos asignados no se va alcanzar porque cada persona que pierda su empleo va a afectar a otras tres personas en su hogar, porque va a dejar de percibir ingresos que superan lo que el gobierno puede apoyar y el tiempo que lo pueda apoyar.

"Cuando uno observa que no se anunciaron proyectos concretos adicionales a los que conocemos, se mencionó a la banca de desarrollo pero no se dijo cuántos iban a ser los recursos ni en cuáles programas, lo que se planteó con eso es que no existe aún de manera detallada qué tipo de programas se van a implementar. El anuncio quedó muy acotado, no hay grandes medidas fiscales ni de inversión, ni un gran anuncio de cómo se va a colaborar con el sector privado para lograr esos dos millones de empleos que ofreció el presidente".

El también columnista financiero se refirió a un aspecto positivo del plan, que fue el anuncio de devolución de impuestos, lo cual además es un derecho.

"Los único dos elementos que me parece son positivos es que se comprometió con la devolución del IVA a hacerlo acelerado, que es un derecho de los contribuyentes y segundo, esta ventana de oportunidad que se abrió con el sector energético, con lo que dijo que se iban a permitir inversiones públicas, privadas y sociales".

EXPECTATIVAS





Para Valeria Moy no hubo plan económico y sólo hubo "una serie de cositas o ideas aisladas pero eso no hace un plan, no se anunció ni remotamente un plan".

Adelantó que esperará que anuncios hará el gobierno en la semana, ya que el presidente sugirió que se presentarían más medidas.

"Pero de lo anunciado hoy no hubo nada nuevo".

De la Cruz Gallegos resaltó que en el mensaje no se mencionaron elementos de cercanía con la iniciativa privada, lo que podría verse como un signo de confianza de la presidencia en su propia política económica.

"Si esto no funciona en tres meses se tendrán que anunciar medidas más drásticas; el riesgo de que el país caiga en una profunda recesión es muy alto", concluyó.

fmma