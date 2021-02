Plan de negocios de Pemex, sólo un esbozo; faltan detalles, coinciden expertos

El plan de negocios de Petróleos Mexicanos, presentado por el gobierno federal el 16 de julio, tiene aspectos positivos como el sentido de urgencia de inyectar recursos a la paraestatal, pero faltan detalles sobre cómo hacerlo, consideró el exdirector de Pemex, Raúl Muñoz Leos.

“El aspecto más importante es que existe un sentido de urgencia de hacer algo, ahora qué es lo que se tenga planeado, habrá que verlo y que sea productivo y la orientación a exploración y producción, eso es muy importante. Se insinúa pero no en detalle que es lo que se requiere en un real plan de negocios”, dijo en entrevista con LA SILLA ROTA.

Para el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), José Luis de la Cruz Gallegos, se trata de un proyecto ambicioso con una inversión significativa, pero que no informó de los detalles de la estrategia financiera, fiscal y los proyectos técnicos asociados con esto para ver qué tan sostenibles son.

Lo que se presentó es un esbozo de las insignias generales que debe tener un plan de negocios, donde se presenta la expectativa de la inversión que el gobierno federal planea para Pemex, cerca de un billón de pesos, de los cuales el 80% estará destinado a extracción y exploración de petróleo y un 20% a la refinación. El punto medular es poder presentar el plan financiero que sea sostenible y en donde los apoyos fiscales que se le piensan dar, sean disminuir los impuestos que se le cobran a Pemex. Hace un tiempo que el gobierno hace de alguna forma transferencias significativas de recursos, esos detalles se deben conocer con mayor claridad para poder ver la sostenibilidad de la estrategia que se está planteando

Muñoz Leos reconoció que el plan de negocios busca dar mayor apoyo financiero a Pemex, lo cual es positivo, pero reiteró que faltan detalles de aspectos como cuándo y dónde empezarán los proyectos que contiene, cuándo terminan o los rendimientos que van a tener.

Supongo que todos estamos esperando el detalle de ello

Indicó que aspectos como exploración y explotación aparecen como los más importantes, y explica por qué lo son.

“Exploración es donde empieza el valor de la industria, tener fuentes de crudo, diferentes tipos de crudo, distintas profundidades y cómo se va a explotar. Explotación es cómo se va a sacar ese crudo y cómo destinarlo a la refinación, a exportación, a los fines a los que se dedique. Se tiene la intención de doblar un millón de barriles de producción actual, pero no se dice de dónde saldrán”, agregó el exdirector de Pemex.

De la Cruz Gallegos consideró que el plan es genérico, cuando un plan de negocios debe de presentar todos los detalles de lo que son sus objetivos y cómo conseguirlos.

“Los detalles no se conocen y por lo tanto es muy difícil evaluar si es factible o no. Queda la duda de la factibilidad del mismo y eso es muy relevante para que los grupos financieros, las calificadoras puedan determinar, si realmente les parece que si es sostenible. Lo que se presentó quedaría en un nivel genérico. Lo positivo es que el gobierno presenta un programa que es ambicioso, si es sostenible sería positivo, revitalizaría a Pemex aunque es evidente que no alcanzaría para resolver sus problemas y la gran duda es si las finanzas pueden sostener la estrategia de destinar más recursos a Pemex y al mismo tiempo que disminuyen los ingresos que recibe por la operación de la empresa productiva del Estado. En otras palabras, si las finanzas públicas pueden vivir con menos recursos y en ese sentido ese detalle es uno de los fundamentales que se debe conocer, cuál es la estrategia para eso”, explicó a LA SILLA ROTA.

Muñoz Leos, quien fue director de Pemex durante un tramo del gobierno de Vicente Fox, comparó la importancia de los detalles con la planeación de una carretera o una casa. No basta con decir que se va a construir o edificar.

Es como construir una carretera de mil kilómetros pero luego a dónde va. Después viene el primer tramo que se cruza, cómo le vas a hacer con las curvas túneles, puentes. Es como la construcción de una casa, se dice que se va a construir, relativamente se dice en dónde, pero no de cuántos pisos, qué superficie, cuál es su distribución, todos los detalles

Cuestionados sobre la reacción de las calificadoras de deuda, prevén a que esperarán a que se conozcan más detalles del Plan de negocios, pero que si no llegan o no es lo que esperan, podría haber una disminución en la calificación de la deuda de México.

“Quitarle carga fiscal es positivo, todos los postulados son positivos, ahora falta saber de dónde se van a tener esos recursos, cómo se van aplicar y en qué tiempo, ojala esto refleje lo que buscan las calificadoras, los dueños de los bonos, para que no estemos en problemas de la calificación financiera”, advirtió Muñoz Leos.

“Va a ser relevante conocer los detalles porque va a ser muy difícil disociar la estrategia de Pemex de lo que ocurra con la calificación en general de la deuda soberana, son dos elementos muy vinculados y es muy importante, estratégico que este plan de negocios que se termine presentando sea muy sólido para evitar que pueda contaminar la calificación de la deuda soberana”, expuso por su parte el director del Idic.



MJP