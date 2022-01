Plan de ''austeridad'' de SHCP al INE tiene errores: habla de sindicato inexistente

El plan de austeridad no tiene sustento técnico ni seriedad. Foto Especial

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, descalificó el plan de austeridad propuesto por el gobierno federal, que consiste en una reducción de dos mil 972 millones de pesos.

Durante su participación en la webinar "La democracia en México", Córdova Vianello aseveró que "no tiene sustento técnico ni seriedad" el plan de austeridad presentado por las secretarias de la Función Pública y Hacienda para que el órgano electoral cuente con recursos propios para organizar la revocación de mandato.

?? #EnLaMañanera | Adán Augusto señala que con esta estrategia el INE tendrá a su disposición 2 mil 972 millones de pesos para llevar a cabo la consulta ciudadana. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/AfGp6j9T8e — La Silla Rota (@lasillarota) January 13, 2022

El consejero presidente del INE acusó que existe un desconocimiento de la operación del instituto por parte de quienes realizaron la propuesta, y para sostener su dicho expuso que en ésta se asegura que con el plan no se afectan los derechos de los trabajadores sindicalizados, cuando no existen sindicatos en ese instituto, siendo que en el órgano electoral, explicó Córdova no hay sindicatos porque en materia laboral está regido por el artículo 41 Constitucional.

"En el INE no hay sindicatos. El INE está regido por el artículo 41 en materia laboral, no por el artículo 123, y es obvio que no haya sindicatos, porque imagínense un emplazamiento a huelga un día antes de una elección", el consejero presidente.

La Secretaría de la Función Pública, que dirige Roberto Salcedo, dio a conocer el plan de austeridad para que el INE pueda realizar la consulta de revocación de mandato, con algunos recortes que no afectarían al personal operativo del instituto.

"La política de austeridad republicana promovió un ejercicio de los recursos publico de ahorros sin comprometer las metas nacionales. (...) La austeridad es un modo de vida democrático, si se adopta como política de Estado, la austeridad tiene el potencial de que los recursos se utilicen con el objeto real de atender a la ciudadanía", apuntó.

Los funcionarios federales hicieron el siguiente cálculo de ahorro para el INE aplicando el plan de austeridad, el cual ascendería a 2,972 millones de pesos, con lo que podrían realizar la consulta de revocación de mandato.

Por su parte, Víctor Manuel Mójica Vilchis, subsecretario de Hacienda, comentó que en el INE podrían darse ahorros como la cancelación de seguros de gastos médicos, arrendamientos, viajes, congresos y convenciones, así como telefonía.

INE RESPONDEN A PLAN DE AUSTERIDAD

El consejero del INE, Ciro Murayama, respondió al plan de austeridad propuesto por el gobierno federal y aseguró el INE es un instituto autónomo y el gobierno no manda en sus decisiones.

Otro botón de muestra de la poca seriedad del gobierno:



Dice que en el @INEMexico hay 1336 funcionarios de director de área hacia arriba.



En realidad, en esos niveles hay 121 trabajadores.



Ni los números elementales corroboran. pic.twitter.com/kW9w8RRGAm — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) January 14, 2022

Destacó que "el gobierno debería hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí funciona: el INE".

Recordó que en 1988 el gobierno era el que organizaba unas elecciones "mal hechas" y ellos se encargaban de decidir el gasto.

AJUSTES EN EL INE

La semana pasada el INE también informó que una de las medidas para ahorrar recursos implica reducir el pago a los consejeros locales y distritales.

El acuerdo agrega que como medidas adicionales se prescindirá de la contratación de asesores para el conteo rápido. Y en el caso de los observadores extranjeros se propondrá que estos acudan y sufraguen sus propios gastos, o bien financiados por otras instituciones; e incluso, que quienes así lo deseen, participen únicamente por medios virtuales.

Señala que también se redujo en 6 millones la impresión en papel seguridad; y que en el caso de la contratación de plazas para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero se ajustó el presupuesto para reducir la contratación de 26 personas a 11 con lo que se ahorran 800 mil pesos.

También se redujo en 59.2 millones el costo de insumos sanitarios en casillas que consiste en toallas desinfectantes, aerosol antibacterial y artículos de limpieza (cloro, detergente, cubetas y trapeadores) en el contexto de la pandemia por covid.













kach