Pintan y dejan cabezas de cerdo en CEN de Morena

Esta mañana las instalaciones del CEN de Morena ubicadas en calle de Chihuahua en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, amanecieron vandalizadas e incluso con varias cabezas de cerdo que fueron dejadas en la sede nacional del partido.

El motivo de la vandalización es por el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien busca la gubernatura de Guerrero, y es acusado de delitos sexuales.

"Soy Brenda, soy feminista, luchadora social, soy de morena y como militante exijo la expulsión de Félix Salgado", señala uno de las cartulinas que dejaron en la sede nacional del partido.

Desde ayer, integrantes del movimiento "Somos mujeres organizadas", se manifestaron en la sede de Morena donde pidieron ser atendidas por integrantes del partido, con el fin de establecer una mesa de diálogo y expresar su rechazo a la aspiración de Salgado Macedonio por buscar ser candidato al gobierno de Guerrero.

Las manifestantes acusan al senador con licencia de ser culpable de presuntos delitos contra la mujer, además de que sostienen existen una investigación en su contra por abuso sexual.

INVESTIGAN A FÉLIX SALGADO

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, contra quien existe diversas denuncias por abuso sexual, entre ellas el de una mujer que aseguró que el político guerrerense presuntamente la violó cuando era menor de edad.

Hace una semana en La Silla Rota, se informó el caso de una mujer identificada como JDG -cuyo nombre completo está resguardado por seguridad-. El miércoles 11 de noviembre se dio a conocer que Félix Salgado Macedonio, actual senador con licencia, cuenta con una denuncia por violación ratificada el 2 de enero de 2017 en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares ubicada en Acapulco, Guerrero.

Ante las reacciones, el dirigente de Morena, Mario Delgado dijo que se investigarán las denuncias pero aclaró que "en época electoral surge mucha información". Luis Walton Aburto, exalcalde de Acapulco, reconoció que había una denuncia, pero declaró que deseaba que Salgado Macedonio "salga bien librado". Ricardo Monreal, por su parte, no solo se solidarizó con Macedonio, sino que mostró una constancia que, supuestamente, demostraba que no había denuncias en contra del senador con licencia: el documento únicamente probaba que no había antecedentes penales, es decir, sentencias condenatorias en su contra.

En efecto, la carpeta de investigación número 12030270100002020117 -a la que La Cadera de Eva ha tenido acceso- no cuenta con una sentencia ya que, como declara JDG, "después del asesinato de la comandante (Monserrat Karime Rubio) la investigación se paró. Nunca más me hablaron, no hubo seguimiento y hasta el día de hoy no supe más". Lo cierto es que Salgado Macedonio ni siquiera se ha presentado a declarar por esta denuncia de violación.

Sumado a a este caso Milenio tuvo acceso a otro expediente, donde otra mujer fue víctima del senador con licencia, durante una entrevista ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la denunciante indicó que los hechos de abuso sexual se cometieron cuando ella tenía 17 años.

DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS

En las últimas semanas al interior de Morena se han registrado varias protestas por las nominaciones a candidatos para las elecciones de 2021.

Esto a pesar de que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, advirtió que el proceso de selección de candidatos a las 15 gubernaturas que se renovarán en 2021 sería "transparente", no se han dado a conocer las encuestas que se han realizado en siete estados, donde ya se designó al candidato del partido.

En el caso particular de Guerrero ha habido duras rencillas por la candidatura.

El pasado 17 de diciembre , Morena retraso la designación del candidato en Guerrero debido a jaloneos e inconformidades registrados ese día entre los aspirantes.

Entre los aspirantes a la gubernatura de Morena en Guerrero no destaca Salgado Macedonio, también Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval,

Pablo Almícar ha sido señalado de utilizar su posición como superdelegado del gobierno federal en Guerrero para armar su candidatura.

También morenistas señalan que Delgado busca ponerlo por dedazo por su cercanía a la cúpula del gobierno lopezobradorista.





kach