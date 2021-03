Pintan en valla de Palacio Nacional nombres de víctimas de feminicidio

Un día después de que el Palacio Nacional, donde reside el presidente Andrés Manuel López Obrador y ofrece sus conferencias mañaneras, fuera blindado con vallas metálicas de varios metros de altura previo a las marchas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo lunes 8 de marzo, también conocido como 8M, las reacciones continúan por parte del Gobierno, activistas y ciudadanos.

Por la tarde, un grupo de activistas acudió a las inmediaciones de Palacio Nacional y pintaron los nombres de las víctimas de feminicidio en el país a lo largo de las vallas.

#AlMomento Mujeres pintan nombres de víctimas de feminicdio sobre las vallas que se colocaron protegiendo Palacio Nacional. #PresidenteRompaElPacto #PalacioNacional #8M2021 pic.twitter.com/QUY7FBHkbN — Hoy Solo Leslie (@hoysololeslie) March 7, 2021

Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la valla metálica alrededor de Palacio Nacional no se colocó por miedo, sino para prevenir enfrentamientos entre las manifestantes que protestarán el lunes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y las fuerzas de seguridad.

También se instalaron barreras alrededor de otros edificios y monumentos emblemáticos del centro de la Ciudad de México, donde hace un año decenas de miles de personas marcharon en el Día Internacional de la Mujer, la gran mayoría de manera pacífica.

Este año, durante la marcha se prevé que se protestará contra la violencia desenfrenada contra las mujeres y el apoyo del Presidente al candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado, acusado de violación.

Supervisión de obra del Tren Maya, desde Maxcanú, Yucatán. https://t.co/sRnIAdbah2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 6, 2021

"Tienen miedo porque nosotras ya no tenemos miedo", señaló el pasado viernes el Colectivo Nacional Feminista (Conafem) en sus redes sociales como reacción a la "muralla" instalada en Palacio Nacional.

Tienen miedo porque nosotras ya no tenemos miedo.#NiUnVotoAMORENA2021 #UnVioladorNoSeráGobernador pic.twitter.com/XfYJCalxDc — CONAFEM Ningún Agresor en el poder. (@CConafem) March 5, 2021

El muro de la vergüenza y del miedo a las mujeres sin miedo.#NiUnVotoAMORENA2021 https://t.co/avGnYo3MdO — CONAFEM Ningún Agresor en el poder. (@CConafem) March 5, 2021

Hoy, al supervisar el avance de las obras del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán, el presidente López Obrador señaló que aunque las mujeres están en todo su derecho de protestar, existen personas infiltradas que buscan causar daño.

"Allá en la Ciudad de México pusieron también y aprovecho para informarlo, una valla porque va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño", señaló.

Y, añadió que las manifestantes "utilizan como forma de protesta la violencia, y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando, es decir, no queremos que haya heridos de las fuerza seguridad pública ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho salgan afectadas, dañadas y también proteger nuestros monumentos y edificios históricos, monumentos históricos".

"No se impide el derecho de manifestación, que todo el que quiera manifestarse lo pueda hacer incluso, gritar y hasta insultar; todo eso tiene que ver con la libertad, está prohibido prohibir, y nunca se va a reprimir al pueblo, pero si tenemos que evitar las provocaciones, la gente que quiere causar daño".

Enfatizó que la valla metálica no es porque tenga miedo, ya que él no es cobarde.

"Que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces no es por eso que se estén poniendo esas bardas para proteger al Palacio. Es porque no haya provocación".

López Obrador recordó que en la manifestación pasada se lanzaron bombas molotov y explosivos, no solo con la intención de dañar al inmueble, sino a las personas que participaban en la protesta.

"La vez pasada tiraron bombas, explosivos a las puertas de Palacio y no es sólo afectar ese inmueble histórico, es también causar daño a personas, incluso daño a quienes también se van a manifestar y es nuestra obligación garantizar la paz y la libertad sin represión", dijo.

Recordó que durante sus años como opositor, "nunca se rompió ni un vidrio".

HAY QUE PROTEGER AL PATRIMONIO: SHEINBAUM

Por su parte, la jefa de Gobierno explicó que las vallas que se colocaron fue por "una serie de acciones que se han desarrollado en los últimos años de grupos que no se manifiestan pacíficamente, sino que se manifiestan, pues, de manera agresiva utilizando armas, objetos peligrosos".

Sheinbaum explicó que considera que ésta es una forma de proteger y defender al patrimonio y a las mujeres policías.

"Recuerden que (el Centro Histórico) es un patrimonio histórico de la humanidad; entonces también nos corresponde y consideramos pues que son elementos que nos permiten esta protección", dijo.

Asimismo dijo que "la libertad de manifestación existe en nuestra ciudad, pero también nos corresponde proteger a las personas; hemos visto en estas manifestaciones cómo se agrede también a personas que van caminando. Entonces, por eso se hacen protocolos que están validados por la Comisión de Derechos Humanos de la Cuidad de México y distintas organizaciones civiles, de actuación policial; pero esto pues también nos permite proteger los monumentos históricos".

"La gente está de acuerdo, la gran mayoría esté de acuerdo con estas acciones, y repito, estamos con las mujeres somos un gobierno y una ciudad para mujeres y queremos que cada vez sean más libres las mujeres en esta ciudad y tengan todos los derechos, pero también nos corresponde proteger la vida de las personas frente a manifestaciones que no son pacíficas, sino más bien que utilizan armas para golpear a otras personas", agregó.

#LAMURALLACHAIRA

La mañana de este sábado, usuarios de Twitter, hicieron tendencia la el hashtag #LaMurallaChaira, con el que lanzaron duras críticas a las vallas que resguardan el Palacio Nacional.

Si la #LaMurallaChaira se usará para protegerlas a ellas tendría sentido pero la usas para protegerte de ellas como resentido. Es la consecuencia de haberlas dejado en el olvido, ahora demuestra lo cobarde que eres y quédate escondido, escribió un usuario.

Si la #LaMurallaChaira se usará para protegerlas a ellas tendría sentido pero la usas para protegerte de ellas como resentido.



Es la consecuencia de haberlas dejado en el olvido, ahora demuesta lo cobarde que eres y quédate escondido. pic.twitter.com/u88Xq25P6u — Malmodo79 (@malmodo79) March 6, 2021

"#LaMurallaChaira es el muro olvidado de Trump. Dentro de ella un Palacio donde con todo lujo vive un populista. Fuera de ella el México real, donde cada día hay más pobreza. Esa pobreza que prometió acabar, pero con su gobierno de cuarta va en aumento" (sic), comentó una de las usuarias respecto al tema.