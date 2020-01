Pierde AMLO ante Conago jaloneo por reuniones de seguridad

Uno a uno los gobernadores del país arribaron al hotel Hilton de la zona centro, para asistir a la reunión de seguridad que convocó la Conferencia Nacional de Gobernadores con el gabinete de seguridad federal. Jesús Valencia, titular de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz, se encargó de recibirlos y darles la bienvenida para luego encaminarlos al salón donde se celebraría el evento. "Hasta parezco hostess", dijo en tono de broma.

Previo a la reunión formal, los mandatarios estatales sostuvieron un encuentro privado, amigable, para saludarse e intercambiar ideas con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; de hecho, fue este último una de las principales estrellas del evento. La Silla Rota constató cómo -en diferentes momentos-, él fue buscado y abordado por varios mandatarios estatales como Claudia Pavlovich de Sonora, el mexiquense Alfredo del Mazo; el chihuahuense Javier Corral (quien tuvo la suerte de que ocupara la silla que estaba a su lado); o el tabasqueño Adán Augusto López, quien por minutos abandonó su asiento para, de plano, acercarse hasta su lugar.

Cuando cada mandatario llegó al lugar asignado, se sorprendió de encontrar la dulzura de un plato con galletas más un par de carpetas estratégicas. Una, con información de la incidencia delictiva en sus entidades respectivas, según cifras del Centro Nacional de Información (CNI) con datos al corte de diciembre 2019. Y otra firmada con los logotipos de la Secretaría de Hacienda y la UIF, con los detalles del proyecto para crear o fortalecer las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las entidades federativas.

Los gobernadores no olvidaron la confrontación con el presidente López Obrador, quien evidenció en diciembre la asistencia irregular de gobernadores a las reuniones de seguridad estatales. El tema seguía en el aire; y Francisco Domínguez, titular de la Conago y gobernador queretano, así lo advirtió en su discurso. "Confirmamos la voluntad de medirnos con base en resultados, defender con argumentos las ideas y opiniones hasta encontrar juntos mejores caminos a los establecidos y entonces así, ser agentes de una nueva condición que respete el federalismo".

Durazo, en su discurso, le respondió políticamente. "En materia de seguridad el reto es de diferentes magnitudes y amerita acciones coordinadas entre nosotros, además del diseño de estrategias específicas por región", señaló. "Las diferencias de criterio para manejar el problema de la inseguridad no son obstáculo para entendernos. Todo lo contrario... Se trata de adoptar un auténtico espíritu de tolerancia y buscar aproximaciones bajo el propósito común de garantizar la seguridad a los habitantes del país".

En aquel "encontronazo" de diciembre, los gobernadores panistas refirieron a la prensa que el problema de la inseguridad era por delitos del fuero federal, y no del fuero común que, aseguraron, sí era su responsabilidad. Por eso casi un mes después, el secretario de seguridad no perdió la oportunidad de retomar el tema y aclaró. "En las estadísticas de incidencia delictiva hay muchos delitos del fuero común y también del fuero federal, en este último caso son lo de mayor impacto mediático... No cabe por ahora cobijarnos en esa sutileza teórica entre fuero común y federal... Eso no lo entiende la gente que padece los problemas de inseguridad, lo que la gente quiere es que la autoridad, nosotros, les garanticemos la seguridad a la que tienen derecho. Por eso tenemos que enfrentar el reto juntos... Queda claro que el único camino es trabajar juntos o fracasar por separado", advirtió.

El gobernador michoacano, Silvano Aureoles -coordinador de la comisión de seguridad y justicia de la Conago, cambió de tema y entonces enlistó otros asuntos a incluir en la agenda de la Conago, dentro de las reuniones bimensuales en cada una de las regiones en que se dividió el país con el fin de unificar criterios. Y puntualizó: la introducción de vehículos ilegales, la compra consolidada de armamento a nivel municipal, mecanismos de financiamiento para seguridad pública en estados y municipios, estrategias para el combate a la extorsión y prevención de adicciones.

¿Ahora sí estaban todos juntos? ¿Unidos? Juntos se fotografiaron al final del acto: sonrientes, cordiales, quizás amigables. ¿De verdad todas sus diferencias sobre las reuniones de seguridad estatales, quedaron resueltas ahí? El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respondió así. "No, ese tema ya quedó zanjado con el reglamento que acabamos de aprobar. Y vamos a acudir a trabajar en las mesas con las modificaciones que rediseñan la operación. Vamos a procurar estar en la mayoría de las reuniones estatales de seguridad, sí claro. Pero hay un cambio muy importante y hay un nuevo reglamento".

Pejelagarto en Palacio Nacional

Junto al presidente López Obrador -y en privado-, los integrantes de la Conago compartieron los alimentos. En su cuenta de Twitter el mandatario subió una fotografía de la misma, donde se le mira al centro de la mesa, entre arreglos florales y bebidas color rosa; todos sonrientes.

Comida con la gobernadora, la jefa de Gobierno, gobernadores y gabinete.



Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, con democracia y respeto a la pluralidad, por el bien del pueblo y de nuestra gran nación. pic.twitter.com/MEmzO57D6n — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 14, 2020

No hubo acceso a la prensa, pero al salir del lugar la Jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum (quien no acudió a la reunión en el Hilton) declaró a la prensa que había sido una comida cordial en la que quedó de manifiesto la unidad de los gobernadores y la CDMX.



El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, fue más específico. "El presidente mandó un mensaje muy claro, tenemos que trabajar unidos para avanzar en este país y tendió puentes. El tema del Insabi quedó pendiente. El presidente es un hombre de palabra y está buscando la unidad. Estos gestos, estas comidas abonan a la unidad y eso nos da gusto".

Sí. Estaba confirmado que losse iban contentos pues habían ganado la partida al presidente; y al parecer, él así lo entendió.