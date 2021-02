Piedra asume la CNDH como Calderón en 2006: a empujones

Entre golpes, empujones, gritos, en segundos y a contra reloj, Rosario dijo “sí”. Tomó protesta a su cargo como nueva ombudsperson, blindada -literalmente- por los senadores de Morena. De hecho, no entró por la puerta grande, sino por un acceso lateral a la Mesa Directiva. Fue un escenario similar al de hace trece años en la Cámara de Diputados, cuando el PRD avaló la toma de protesta del ahora expresidente Felipe Calderón a la presidencia de la República. La misma escena, pero al revés; ahora eran los panistas en batalla campal contra los morenistas, antes perredistas.

Con la foto de su hermano Jesús colgando al pecho, visiblemente emocionada y a punto del llanto, la hija de la activista Rosario Ibarra aceptó abrazos, felicitaciones y selfies de los legisladores que la acogieron.

- ¿Llegas descalificada a la CNDH?, le pregunta la LSR.

- No ¿por qué voy a llegar descalificada? El que alguien me quiera descalificar es diferente, hay miles de ciudadanos en este país felices con mi nombramiento. No le voy a fallar a nadie. Es más, si alguno de los senadores del PAN que anduvo por aquí, quiere ir a poner una queja, bienvenido porque todos los ciudadanos van a ser escuchados.

- ¿Preocupada por el contexto de la ceremonia?

No, al contrario, creo que nunca se había dado un debate de esta naturaleza. Puede ver quién habló con toda la calidad moral que se tiene y quién se repetía y se repetía y que han convalidado fraudes. Nunca dijeron nada por lo omisa que fue la CNDH y me hubiera gustado que hubieran asomado a los tres plantones que hemos realizado frente a Palacio Nacional por no haber recibido respuesta a nuestras protestas.

Rosario aseguró que hoy pidió licencia a su cargo dentro de Morena. Y adelantó que en los próximos días, se reunión con el todavía ombudsman -Luis Raúl González- para entrega recepción del organismo.

Hizo honor a su apellido. Piedra fue resguardada desde temprana hora en la sede del Senado de la República, a piedra y lodo, para asegurar su toma de protesta como nueva ombudsman. LSR confirmó su presencia allí porque así lo confirmaron integrantes del grupo Eureka que llegaron con ella para asistir al acto protocolario; pero además, ellos mantuvieron comunicación directa con ella. Fue así como Rosario esquivó las protestas que la bancada panista inició desde las 9:30 de la mañana; además del cierre del recinto parlamentario que padres de niños con cáncer realizaron a las 10 horas.

“Está aquí dentro, en un lugar seguro”, reconfirmó también un cercano colaborador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Fue por eso que ella no respondió llamadas telefónicas ni mensajería vía Whatsapp. Sin embargo, el giro que el morenista Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo dio al tema cerca de las 13 horas, fue inesperado: proponer a los coordinadores parlamentarios repetir la tercera votación para la elección del titular de la CNDH, advirtiendo que sería tal y como lo señala la ley interna: en urna y con papeleta, no a tablero abierto.

Fuentes consultadas por LSR confirmaron los argumentos de Monreal para decidir tal viraje que, aparentemente, no fue consultado con el Poder Ejecutivo: que era un ‘asunto personal’ su discusión con el PAN por el video difundido donde se le acusaba fraude en la elección, por lo que no permitiría mayor difamación a su persona. Y que era preferible repetir la tercera votación por un asunto de claridad política, para evitar que este escenario se repitiese en futuras votaciones, un promedio de 150 en los próximos cinco años que restan a la legislatura.

Horas de sumas y restas. Monreal en ese momento negociaba los votos que requería para alcanzar, otra vez, las dos terceras partes que se requerían para consolidar por segunda ocasión, a Rosario Ibarra en la CNDH. Por eso rondaron en su oficina el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; y de la bancada Verde, Manuel Velasco. Pero no eran suficiente, los números no daban. Por eso ni Monreal ni la Mesa Directiva pensaban en aquellos momentos contener las protestas panistas, ni dar salida a las protestas de los padres con niños con cáncer que impidieron el ingreso de nadie al recinto.

En esos momentos lo urgente era conseguir el ingreso al recinto, como diera lugar, de un promedio de diez senadores (Germán Martínez y Eruviel Ávila, entre otros) que se quedaron afuera y no pudieron ingresar. Todos ellos eran necesarios para garantizar el quorum. Por eso, bajo una maniobra ‘hormiga’, personal de seguridad ingresó -uno a uno- a estos legisladores. Fue así como a las 14:30 horas, la sesión del pleno inició con tres horas y media de retraso y un quorum de 120 senadores de un total de 128. Ocho ausencias en total.

Fuentes cercanas a la Jucopo adelantaron a LSR que para esas horas, a Monreal le faltaba conseguir siete votos para de nueva cuenta, volver a concretar el triunfo de Piedra. “Si se cae Rosario en esta nueva votación, se cae Monreal”, confíó. Un morenista que pidió no mencionar su nombre, resumió con una frase el trasfondo problema: “Nada de esto estaría pasando, si se le hubiera tomado protesta a Rosario el jueves, inmediatamente después de la votación ¡Ella estaba aquí! ¿Por qué no se hizo?”.

Cinco horas de debate pueden resumirse en cuatro minutas, un promedio de una por hora. Dos del PAN para evitar que Piedra tomara protesta y que se repitiera la votación a tablero abierto y frente a notario. Una tercera, del senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, para solicitar que el tema se devolviera a comisiones a fin de crear una segunda terna de aspirantes a la CNDH. Y una cuarta, de Monreal, para repetir la tercera votación en boleta y por urna. A final de cuentas todas fueron rechazadas previa votación a tablero abierto. Quedó entonces de manifiesto que Monreal no pudo conseguir los votos necesarios para reimpulsar el triunfo de Piedra.

A nadie le interesó ninguno de los argumentos expresados en esas cinco horas. Los senadores se dijeron de todo, pero no resolvieron nada ni por la vía política, ni por la vía personal: que si estaba en medio la credibilidad del Senado, que si fueron 116 votos en lugar de 114, que si era poca madre que los panistas divulgaran un video fraudulento contra Monreal, que si también era poca madre que los morenistas espiaran conversaciones telefónicas privadas del PAN, que si Rosario era una mujer incorruptible con autoridad moral, que si ella era el rostro de las víctimas, que entre legisladores había ya una ruptura de confianza, que si en Morena eran unos cochinos, que en el PAN eran unos borregos golpistas, que todo era una simulación… El tema estaba entrampado.

Como último recurso, el PAN ingresó de último minuto una quinta minuta del panista Julen Rementería, quien solicitó que se repusiera la votación además del procedimiento de elección del nuevo ombudsman. Al mismo tiempo Morena dio entonces un golpe de timón y así lo declaró Félix Salgado Macedonio. “¡Tomemos protesta ya a la presidenta electa de la CNDH! Los panistas solo están chingue y chingue, si se quieren quedar a la toma de protesta, bien. Si no, que se salgan”. Pero el PAN reabrió el debate de los 116 votos con dos votos robados, para ganar tiempo y evitar que Piedra asumiera el cargo. No lo lograron. De ahí que solicitaran a la Mesa Directiva resguardar toda la papelería correspondiente a la votación del 7 de noviembre, para proceder jurídicamente en consecuencia.

Finalmente, nadie salió del pleno durante la toma de protesta de Rosario Piedra. Pero desde su curul, de brazos cruzados, Monreal sonreía.

Una esquela con moño color negro, se difundió por Twitter. Firmada por los colectivos #CNDHAutónoma, #Fiscalíaquesirva y #Seguridadsinguerra, marcaron así su postura sobre lo ocurrido."El Senado de la República sepultó la legalidad en la designación de la CNDH, minando con ello la legitmidad e independencia de este órgano constitucional autónomo". Pero este, no era el mensaje final.

Organizaciones y colectivos independientes de derechos humanos, consultados por LSR -y quienes solicitaron por el momento, no publicar su nombre-, adelantaron que si bien no avalan el procedimiento en que Piedra fue elegida, le otorgarían un voto de confianza como titular de este organismo por una razón real: su historial como víctima en la violación de derechos humanos.