"Pido apoyo contra el cáncer de pulmón para poder seguir teniendo vida"

"Lo que quiero es recuperarme del cáncer de pulmón, soy mamá de dos niños muy pequeñitos, lo que pido es ese apoyo para poder seguir teniendo vida y ayuda para enfrentar esta enfermedad", enfatiza Liliana Flores antes de entrar a Palacio Nacional para entregar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ella fue diagnosticada con cáncer de pulmón desde hace año y medio y ahora este padecimiento se extendió a su cerebro. Al verla es difícil pensar que está enferma, ya que a sus 40 años es una mujer fuerte que se mantiene en pie de lucha para poder recuperar su salud y vivir más años con sus dos hijos, de cinco y siete años.

Relata que todo comenzó como una simple gripa, pero a pesar de que le recetaban medicina, no mejoraba. Fue aproximadamente dos meses después cuando su situación se complicó y al ser internada le dieron el diagnóstico: cáncer de pulmón que ya había hecho metástasis.

"Fue muy triste porque la primera vez que me vieron me dijeron prácticamente ´usted no va a vivir´", recuerda Liliana, quien actualmente es atendida en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), en donde destaca que le han dado una excelente atención y también ahí recibe su tratamiento, el cual es muy costoso.

En el año y medio que ha recibido atención, ella explica que ha gastado más de 5 millones de pesos en su tratamiento, que era la cantidad que cubría su seguro de gastos médicos mayores. Además, en diciembre del año pasado le dieron otra mala noticia, el cáncer se extendió a su cerebro.

Esta situación fue la que llevó a Liliana, acompañada por la Fundación Salvati A.C., a entregar una carta dirigida al presidente López Obrador, a quien exhorta a brindar servicios de salud y medicamentos gratuitos a quienes tienen cáncer de pulmón, un padecimiento que nunca fue incluido en la cobertura del Seguro Popular.

Su caso es como el de muchos mexicanos, ya que se estima que 7 mil 44 personas fallecieron en 2016 por esta enfermedad. Global Cancer Observatory indica que en 2018 se registraron 7 mil 811 casos nuevos en nuestro país, así como 6 mil 733 muertes.

El dolor causado por la enfermedad es para los pacientes y para sus familias, que no sólo se tiene que preocupar por su salud, sino por cómo van a pagar todo el tratamiento que necesitan para recuperarse.





Liliana recuerda que el mandatario ha dicho en infinidad de veces que durante su gobierno se entregarán medicamentos de manera gratuita y que toda la población tendrá acceso a servicios de salud, por eso ella apela a esa promesa.

Al Presidente le pido que se sensibilice ante esta situación que estamos pasando muchos mexicanos, que así como todos en su momento creímos en él, no estamos viendo sus apoyos, estamos siendo olvidados y lo mínimo que esperamos es justamente recibir esos apoyos, atención médica oportuna y acceso a los medicamentos

"Usted es un hombre sensible y con alto sentido humano. Esperamos que sea receptivo a nuestro dolor y anhelo de vida, y, de ser posible, a que considere recibirnos para conocer en persona nuestras historias", enfatiza Liliana, quien añade: "A final de cuentas lo que queremos es vivir".





MJP