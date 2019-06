Piden no ver tevé o usar redes sociales a fieles de la Luz del Mundo

REDACCIÓN 11/06/2019 08:39 p.m.

Tras la detención de su líder religioso Naasón Joaquín García, la iglesia la Luz del Mundo dio instrucciones a sus feligreses para no ver televisión, evitar las redes sociales y no hablar con periodistas o representantes de medios de comunicación.

Ello de acuerdo con declaraciones al periódico Reforma por parte de creyentes que acudieron al templo en la Colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

"Lo siento, pero no puedo hablar. Desde el martes (pasado) nos prohibieron a todos hablar con los periodistas", dijo una feligrés quien omitió dar su nombre por temor a represalias.

La mujer de 40 años expuso que en la iglesia se les restringe el uso de la televisión, radio o internet.

"Si me ven hablando con usted seguro que me llaman la atención. No podemos ni ver televisión", expresó la mujer originaria de la Ciudad de México, quien portaba una mantilla blanca en la cabeza.

Otra mujer, quien también acudió a la zona a orar, afirmó que para dar una opinión sobre la detención del autoproclamado "apóstol de Jesucristo" tiene que pedir permiso a sus hermanos de la parroquia.

"Yo no sé del tema. Hable usted con otros hermanos. Yo tengo que pedir permiso para poder hablar con usted", refirió.

Armando Maya Castro, vocero de la Jurisdicción Norte de la Iglesia La Luz del Mundo, negó que a los seguidores se les impida utilizar algún medio de comunicación.

"La Iglesia la Luz del Mundo promueve el uso de la tecnología y en todas y cada una de nuestras actividades de evangelización la tecnología es importante para nosotros", dijo en entrevista.

El líder religioso, quien trabaja en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, señaló que si cada feligrés decide no ver televisión es decisión personal.

En recorridos anteriores que Reforma hizo por este templo, se observó que antes que un fiel dialogara con un periodista, un grupo de jóvenes del área de comunicación de La Luz del Mundo habló con los seguidores para decirles qué deberían opinar.

El templo de la Colonia Vallejo es uno de los más emblemáticos de la Ciudad de México, donde se estima que acuden mil 200 personas a rendir culto de lunes a sábado a las 5:00, 9:00 y 18:00 horas y los domingos hacen sus rituales especiales.

