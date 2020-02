Piden manifestantes a periódicos y sociedad no lucrar con cuerpo de mujeres

Un grupo de 15 mujeres manifestantes acudieron al periódico Reforma para protestar contra la publicación de una foto del cuerpo desollada de Ingrid, asesinada el 9 de febrero por su pareja.

"Queremos que se deje de compartir ese tipo de contenido, que se deje de lucrar con el cuerpo de esa mujer de esa manera. Es una de nuestras principales demandas, hacer un llamado a la sociedad en general", dijo Lorena, una de las jóvenes que acudió con una pañoleta a las instalaciones del diario, a unos pasos del Metro Zapata.

"Los medios pueden publicar la nota, entiendo que tenga difusión, pero no es posible que como sociedad estemos así de podridos", dijo a medios de comunicación.

Cuestionada sobre lo que previamente había dicho el director editorial de Reforma y del periódico Metro, Alex Castillo de que ellos no publicaron imágenes del cuerpo de Ingrid, Lorena reiteró que sí lo habían hecho.

"Nosotras no pensamos eso, estamos seguras de que al día siguiente se publicó una fotografía y además estamos apelando al tratamiento de la información, que se deje de trabajar la información de manera tan irresponsable por parte de los periodistas, de que los datos se filtran a internet como si no fuera nada. Eso vulnera no solo a las víctimas sino también a sus familias, entonces hacemos un llamado al periodismo responsable".

La imagen a la que se refieren fue publicada por el diario Metro, que pertenece al grupo que edita Reforma, fue publicada el 11 de febrero, y muestra una parte del cuerpo desollado de Ingrid.

Lorena agregó que buscan además que se sancione a quien de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México filtró las imágenes.

"Es inaudito. Es un error de la fiscalía filtrar las fotos y los datos pero es aún peor que periodistas las estén difundiendo", criticó.

Pidió publicar contenidos no solo con el objetivo de que sea la nota más vendida, sino con "contenido responsable".

Las manifestantes corearon consignas a las afueras del periódico como "alerta, alerta, al que camina la lucha feminista por América Latina, y tiemblen, y tiemblen y tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista".

El directivo de Reforma recibió a una comitiva de las manifestantes, que a su salida no explicaron los puntos abordados en la reunión, y Castillo tampoco lo hizo.

Mientras la comitiva estaba adentro sus compañeras estaban en las instalaciones del diario, criticaron que algunos medios solo publiquen notas de violencia de género cuando hay víctimas mortales y también lamentaron la presencia de policías alrededor del edificio, en la esquina de México-Coyoacán y Municipio Libre y en la de San Lorenzo, que luego se retiraron.

"300 elementos para 13 morritas", dijo una de ella, aunque en realidad eran unos 100 policías.

Otras reclamaron a reporteros su presencia, ya que al tratarse de un "movimiento separatista" sólo debían ser cubiertas informativamente por mujeres.

Durante la espera compartieron anécdotas de agresiones de las que habían sido víctimas. Una de ellas dijo que fue nalgueada en la calle, otra que un chofer de una pesera se masturbó en presencia suya y otras dijeron que han llegado al colmo de que cuando las graban tienen que hacer lo mismo a su agresor para identificarlo.

Una señora con su hija se unió al contingente desde que llegaron al Reforma y se fue antes de que saliera la comitiva, pero al despedirse les agradeció su lucha porque servirá para que su hija "no pase estas chingaderas".

Al salir la comitiva, el grupo se fue al Metro para dirigirse a Palacio Nacional e ir por las que se quedaron reunidas ahí con funcionarios del gobierno federal.

"Juntas venimos juntas nos vamos", y se dirigieron a la estación Zapata, donde de manera cumplida pagaron su boleto y volvieron a gritar su consigna contra los machistas de América Latina.

Mujeres llegan al "antimonumenta"

La protesta se corrió hasta la "antimonumenta", frente a Palacio de Bellas Artes, donde exigieron justicia por todas las mujeres asesinadas en el país.

Desde ahí, exigieron una disculpa pública del Diario La Prensa, así como lo hizo Grupo Reforma, por la filtración de las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla.

Posteriormente avanzaron con una imagen de Ingrid Escamilla.

