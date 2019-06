Piden llamar a declarar a EPN y Videgaray por caso Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- La defensa de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) consideró que es necesario llamar a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto, al ex Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, así como al Consejo de Administración de Pemex, entre ellos a Pedro Joaquín Coldwell, por las investigaciones de Agronitrogenados.

Las comparecencias se solicitarían como parte del amparo que presentaron en contra la orden de captura radicada en el Juzgado Octavo de Distrito del Reclusorio Norte.

En conferencia de prensa, Javier Coello Trejo aseguró que es necesario citar a diferentes exfuncionarios para que se den detalles de la compra de la empresa que se llevó a cabo a través del Pacto por México en el que Peña Nieto se comprometió a impulsar la reforma energética.

Quién hizo el pacto por México, quién giró las instrucciones para que se echaran a andar los fertilizantes, obviamente fue el presidente. Yo no estoy imputando al presidente, yo estoy diciendo que lo vamos a citar a declarar para que aclare cuáles fueron sus instrucciones", comentó el abogado Javier Coello.

El litigante comentó que, también se debe citar a declarar al consejo de administración e infraestructura P.M.I Holdings B.V; de P.M.I Norteamerica S.A de C.V.

A los miembros de Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que estuvieron presentes en la sesión de consejo del día 17 de diciembre de 2013: el licenciado Pedro Joaquín Coldwell, presidente del Cosenjo y Secretario de Energía; al maestro Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez".

En la rueda de prensa Coello mencionó que la acusación contra Lozoya fue presentada el 5 de marzo sólo es por lavado de dinero.

lrc