Piden empresarios de EU "jalón de orejas" a México por incumplir T-MEC

Asociaciones del sector privado en los Estados Unidos solicitaron a la vicepresidenta Kamala Harris presionar a la representación del gobierno mexicano, que visita esta semana Washington, con el cumplimiento de varios acuerdos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el periódico Reforma, la exigencia a Kamala Harris surge de una marcada agenda política, por parte del gobierno de México, que incumple varias de las disposiciones del tratado comercial. En la reunión, México buscaría incrementar inversiones, según lo anunció el canciller Marcelo Ebrard.

Este jueves, Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. sostendrán el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) con la vicepresidenta Harris, donde se espera que ésta comente la exigencia hecha por 12 asociaciones del sector privado.

Nos preocupa que el presidente López Obrador continúe enmarcando los compromisos del T-MEC como contrarios a su agenda política [...] La administración parece tener la intención de ignorar muchos de los compromisos de México bajo el T-MEC. En otros casos, las leyes que se han adoptado para cumplir los compromisos del T-MEC siguen en el limbo", acusó la asociación en una misiva enviada a Harris

En marzo pasado, según lo publicó Reforma, estas asociaciones ya habían enviado una carta al gobierno estadounidense, donde detallaron el incumplimiento del gobierno mexicano en, al menos, 12 capítulos del tratado comercial.

Algunas de las denuncias de incumplimiento, denunciadas por las asociaciones comerciales, fueron las amenazas de López Obrador a órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y un "trato discriminatorio en el sector energético".

"La alentamos a utilizar todas las herramientas disponibles, incluidas acciones cuando sea necesario, para asegurar la implementación y el cumplimiento total de México", exigieron en la carta de esta semana a Harris.

BUSCAN INVERSIÓN Y ORDENAR LA MIGRACIÓN

Según lo dio a conocer el propio Marcelo Ebrard, en la reunión de este 9 de septiembre, la delegación mexicana busca atraer inversiones a México y "abortar" la brecha en materia de infraestructura en la frontera norte del país, "para mejorar el comercio y el turismo".

En su conferencia matutina del 7 de septiembre, López Obrador aseguró que uno de los principales temas a tratar en el Diálogo Económico de Alto Nivel, este jueves, será el reordenamiento del flujo migratorio en las fronteras sur y norte de México.

"Ya es tiempo de iniciar una nueva etapa" en el tratamiento del fenómeno migratorio, aseguró el mandatario mexicano, detallando que México "no puede abrir de par en par sus fronteras", pero tampoco seguir conteniendo la entrada de migrantes centroamericanos.

"Es básicamente el tema migratorio y una propuesta para ordenar el flujo migratorio, llevando a la práctica un plan para que haya trabajo en Centroamérica, que haya atención a los pobladores de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, atender las causas, lo que siempre hemos dicho: la gente tiene que optar por emigrar porque no tiene alternativas, no tiene opciones, no hay esperanzas en sus pueblos", dijo.

En ese sentido, López Obrador adelantó que la misión mexicana en el encuentro entregará una carta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que también incluye el tema económico, específicamente, el de la necesidad de ese país por tener "fuerza de trabajo".

"En vez de estar deteniendo todo el flujo migratorio, hay que atender en las comunidades de origen a la gente, que tengan opciones, que tengan alternativas, y también abrir la posibilidad de que se entreguen visas temporales de trabajo", aseguró este martes.

Marcelo Ebrard destacó, en un mensaje publicado este miércoles en redes sociales, que en la reunión buscarán inversión en movilidad eléctrica de la industria automotriz en México y la inversión en Centroamérica, "para que las personas no tengas que migrar por violencia o inseguridad".

RETOMAN REUNIÓN HISTÓRICA

La realización del DEAN se pactó hace unas semanas, cuando López Obrador y Biden sostuvieron una conversación, vía telefónica, y acordaron que restablecer este diálogo –que no se realiza desde 2016– es necesario y urgente para ambos países.

El pasado 3 de septiembre, la agencia EFE informó que los gobiernos de México y Estados Unidos detallaron los temas pilares para la reunión: promover el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica; y la inversión destinada a los ciudadanos de los dos países.

La Casa Blanca explicó, en su comunicado emitido ese mismo día, que "el DEAN sirve para complementar y reforzar una serie de asuntos importantes en la relación bilateral, como la recuperación de la pandemia, la creación de ´resiliencia´ ante la crisis climática".

El DEAN fue creado en 2013, durante el mandato de los presidentes Barack Obama, en Estados Unidos; y Enrique Peña Nieto, en México. Pero el mismo se frenó en 2016.

