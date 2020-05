Piden diputadas espacio en mañaneras para abordar violencia de género

Tras los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el 90% de las denuncias por violencias contra las mujeres son falsas, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados solicitó al Ejecutivo que al menos un día a la semana se aborde este tema durante la conferencia matutina ya que durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, la violencia intrafamiliar ha registrado un alza a nivel mundial.

"No quiero decir que no existe la violencia contra las mujeres, pero el 90% de las llamadas que registran por violencia contra mujeres son falsas (...) "Lo que he sostenido es que no precisamente por el retiro a las casas ha habido más violencia, eso puede ser que suceda en otros países. Es un tema que vale la pena analizarlo a fondo, es que la familia mexicana es distinta a la familia en Europa, a la familia en Estados Unidos, nosotros estamos acostumbrados los mexicanos a convivir, a estar juntos", sostuvo AMLO el pasado 15 de mayo.

"Esta negación del aumento de la violencia hacia las mujeres en contexto de confinamiento nos alarma", expone la comisión de la cámara baja en un comunicado, "ya que genera un estigma y desincentivo a las denunciantes, y desdibuja la grave crisis de violencias hacia las mujeres que históricamente se ha vivido en México; además de que, lejos de eliminarlas, contribuye a la normalización e invisibilización de dichas violencias".

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y marzo de este 2020 se recibieron 170 mil 214 llamadas para denunciar violencia intrafamiliar; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que 70.3% de niñas y adolescentes violentadas (de manera emocional, física, económica o sexual) fueron víctimas dentro de sus hogares.

En este sentido, las diputadas piden que en las mañaneras se brinde información certera sobre las acciones emprendidas, avances y retos en la materia.

"Así como se han designado espacios semanales para dar información relacionada con temas de salud, precios de productos, los cuales nos parecen muy relevantes, pero precisamente por la urgencia respecto a la violencia de género sería de alta importancia contar con este espacio".

Por otro lado, piden al SESNSP aclarar la afirmación de que el 90% de las denuncias recibidas son falsas, con el fin de que la información que de claridad y certidumbre provenga de esta dependencia oficial.

