Piden “cortar de tajo” y “acabar con la fiesta” del outsourcing ilegal

“Yo celebro que los senadores abran espacios para escuchar las diferentes voces, para discutir qué tipo de cosas serían eficientes y eficaces para que eliminemos de tajo la posibilidad para que se defraude a los trabajadores, al fisco y a los institutos de seguridad de este país, que quede claro qué se vale y no se vale y aquello que no se vale simplemente no tenga cabida y sea sancionado con todo el peso de la ley”, enfatizó.