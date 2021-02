Piden amnistía para mujeres acusadas de delitos contra la salud

Si la guerra contra las drogas ya terminó, porque era una política fallida, como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, mujeres acusadas de cometer delitos contra la salud pero que forman parte del último eslabón de las cadenas de distribución, que no usaron violencia ni participaron en un delito concurrente, deben ser liberadas.

Así lo expresó la Oficial de Proyectos de Políticas Públicas de la organización Equis, Isabel Erreguerena.

“Lo ideal sería que si realmente pensamos en que la guerra contra las drogas ya acabó, tendrían que liberarse de los procesos, no solo de la cárcel, mujeres que están siendo acusadas, procesadas y sentenciadas, las tres no solamente las ya sentenciadas. Es una política que si no funcionó no tendrían que ser parte de este proceso ni estar privadas de la libertad”, dijo en entrevista con La Silla Rota.

Equis forma parte de la campaña #LiberarlasEsJusticia, que busca visibilizar las condiciones de las mujeres acusadas por delitos contra la salud, y como parte de la política de la guerra contra las drogas, implementada en los anteriores sexenios.

“El presidente dice que la guerra ya acabó y fue una política errónea, de ser así es necesario subsanar errores”, reiteró.

#VIDEO "Los custodios te violan, te venden a otros presos": las fuertes revelaciones de una mujer trans encarcelada https://t.co/HmpITAo5vo pic.twitter.com/m2Bl8qH5Ip — La Silla Rota (@lasillarota) 25 de junio de 2019

Erreguerena señaló que el número de mujeres encarceladas por delitos contra la salud va en aumento. En 2018 se incrementó en 143% a nivel federal, y de 2016 a 2018 creció 103% en delitos del fuero común.

“Cuando ves por qué han sido detenidas, es por posesión con fines de comercio, transporte, por resguardo de sustancia, lo que muestra es que están en la parte baja de la pirámide criminal, eso las hace más vulnerables a las detenciones. De la mano de esto, encontramos que lo realizan cuando ves el perfil lo hacen de manera no violenta, que 90% no lo hicieron de esa manera y un porcentaje casi similar llega sin antecedentes penales y no tenían concurrencia con otro delito, eso nos hace cuestionarnos el estereotipo de estos grandes narcos o la Reina del Sur. Realmente son mujeres que están en la parte baja de la estructura criminal y cuando vemos las razones por las que lo cometieron es porque tiene que ver con rol de cuidadoras donde es muy difícil tener un trabajo formal cuando debes hacer trabajo de cuidado y no hay estructura que te apoye y la violencia de género”.

Además, están expuestas al maltrato y a la violencia sexual. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, 41% de las detenidas por la Marina reportan que sufren tortura sexual, mientras que solo 5% de los hombres detenidos por la Marina reportan lo mismo.

En el caso del Ejército es 21% delas detenidas dice sufrir tortura sexual y de los detenidos también 5%.

#VIDEO Isabel es una mujer trans que fue encarcelada y narra los abusos a los que fue sometida: "para comenzar, te mandan a una prisión varonil, aunque seas mujer trans. Entonces te violan y obligan a lavar los platos" https://t.co/HmpITAo5vo pic.twitter.com/lPOYh3OJjP — La Silla Rota (@lasillarota) 25 de junio de 2019

Pero un dato que les preocupa es que cuando las mujeres son detenidas por el Ejército, solo 1.3% es con orden de detención. “Estamos hablando que casi todo es por flagrancia que se presta a detenciones arbitrarias”, añadió Erreguerena.

Una situación de discriminación que se presenta es que a mujeres indígenas no se les da intérprete.

“Logramos ver con estudio de Catalina Pérez Correa que las mujeres son menos visitadas y son visitadas por mujeres, entonces el costo de la cárcel no solo es de las personas detenidas sino de familiares”.

El tema es similar en América Latina, explicó por su parte la profesora emérita de la oficina de Asuntos Latinoamericanos de Washington, Coletta Youngers.

“Trabajamos a nivel de América Latina y hemos visto que la tasa de encarcelamiento crece a ritmo alarmante y casi la mayoría de la población femenina que está tras las rejas es por drogas. En caso mexicano son víctimas de política de drogas sin lograr objetivos, el mercado ha crecido y las consecuencias negativas e impacto desproporcionado de población femenina”

Recordó que ya habido experiencia de indultos como en Ecuador donde las cárceles tenían sobrepoblación y gracias al apoyo popular y asamblea se otorgó indulto a dos mil 300 personas, 80% mujeres,

En Bolivia por iniciativa de Evo Morales se amnistió a 6 mil personas de las cuales 1 mil 555 eran mujeres, y en un hecho sin precedente Barack Obama cuando fue presidente indultó a 1 mil 696 mujeres.

“Hemos visto que han aplicado este tipo de medidas y las consecuencias han sido solo positivas para estas personas, sus familias y no hemos visto problemas de aumento de la inseguridad o criminalidad”.

Por su parte Erreguerrena pidió que para ayudar a las mujeres presas se use la figura de amnistía y no de indulto.

“Si se impulsara un indulto dejarías fuera a todas estas personas que están en prisión preventiva, entonces no solo sería bueno que fuera una amnistía, porque viene en la legislatura, sino tiene más apoyo, además podrías dejar libres a personas en prisión preventiva tomando en cuenta la reciente reforma al artículo 19 donde se amplía la posible prisión preventiva.”.

LA VIOLENCIA CONTRA LOS TRANS

Kenya Cuevas padeció la violencia en la cárcel. Encerrada en el año 2000, por delitos contra la salud, luego de que su dealer se aprovechara de ella y en una redada la acusara de ser la vendedora, para zafarse de la ley, estuvo 10 años en la cárcel.

Fue violada por custodios, que además le cobraban a reos para que le hicieran lo mismo. Durante su proceso penal no tuvo ningún abogado, ni siquiera de oficio. Además, con VIH, vio como a quienes tenían dicha condición médica, los abandonaban a su suerte.

#VIDEO Las mujeres trans se enfrentan a discriminación y abusos, sexuales, económicos y emocionales, cuando llegan a las prisiones mexicanas. Este es su testimonio https://t.co/HmpITAo5vo pic.twitter.com/NAedeppjXH — La Silla Rota (@lasillarota) 25 de junio de 2019

“El contexto de cárcel como mujer trans es muy violento, hay violencia extrema, recibí violencia y violaciones por parte de los custodios y trata porque me vendían con otros internos para poder satisfacer sus necesidades”.

Fue cuando dio una entrevista a un medio de comunicación, que comenzó a cambiar su estancia en la cárcel, a reiniciar su proceso jurídico gracias a reformas del sistema penal, y salió a los 10 años 8 meses siete días.

Entrevistada por La Silla Rota, la ahora defensora de derechos humanos y directora de Casa de las Muñecas afirmó que las violaciones de derechos humanos por contexto de drogas en el sector de mujeres trans son más violentas “porque te colocan donde se encuentran hombres”.

Otro tema que padeció es la discriminación en un centro varonil. “Nos ponen en vulnerabilidad, nos violan, nos ponen a lavar trastes, ropa, cosas que a lo mejor no queremos hacer”, añadió.

“En el proceso legal por ser trans no te colocan a un abogado o sicólogo en un proceso violento para asumir una responsabilidad”.

Ella sí consumía drogas, pero no las vendía, y aseguró que su caso no es único. “Las mujeres que consumimos y somos privadas de libertad no somos responsables del delito y en mi caso está comprobado. Caemos por consumo, no porque las vendamos”.

