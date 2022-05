Piden a "destapados" por la Presidencia a no descuidar cargos por hacer campaña

Analistas y representantes de partidos pidieron a aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, a no descuidar sus encargos mientras hacen campaña.

La secretaria de Reforma Político Electoral de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, recordó en el programa de análisis político organizado por La Silla Rota "Cita con las urnas" , transmitido por Facebook, que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo en Tamaulipas pero no para atender asuntos como canciller, sino para acompañar al candidato de Morena a la gubernatura, Américo Villarreal.

Cuestionó si es mas importante acompañar a candidatos a gubernaturas -como también ha hecho la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum- o ver el tema de la Línea 12, luego de que la investigación de la empresa consultora DNV determinó el papel que tuvo la falta de mantenimiento en el colapso de la la llamada Línea Dorada.





“El resultado para ellos será mejor si dan buenos resultados de gobierno”, dijo la expriista.

Por su parte el analista José Roldán Xopa dijo que a partir del interés de los destapados por la candidatura, toda acción de gobierno se va a haber en la lógica de cuánto les conviene en sus aspiraciones.

“Eso explica el grave derrapón de Claudia Sheinbaum sobre el informe de la Línea 12 y si se daba o no a conocer, de decir no me conviene y por lo tanto lo reservo”, criticó el también profesor de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Otro ejemplo que brindó es el del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien usó un avión de la Guardia Nacional para un evento proselitista, o Ebrard y la definición de las políticas exteriores y lo que le reditúe ante el presidente o sus aspiraciones.

“Eso generará la subordinación de las agendas públicas”, advirtió Roldán Xopa.

En el programa también estuvo presente el presidente del instituto Belisario Domínguez, Alejandro Encinas Nájera, quien consideró que se debe normalizar que “los políticos hagan política” pero pidió que sea fuera de horarios laborales y en días de descanso, como marca la ley.

El conductor del programa, Jorge Ramos, también les pidió a sus invitados dar su opinión sobre los eventuales candidatos de la oposición a la presidencia para el 2024.

Encinas señaló que uno es el panista Ricardo Anaya, quien pese a sus pleitos con la ley aun aparece como uno de los punteros.

Se refirió al alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, postulado por Movimiento Ciudadano, y consideró que hay un intento de inflarlo en las preferencias electorales, pero en su opinión aun no cuenta con una trayectoria de candidato a presidente y así lo muestra el episodio de su transmisión desde un bar de Nueva York, Estados Unidos, para una sesión de cabildo, en presunto estado de ebriedad. Señaló que el hecho da cuenta de eso y además nadie le ha preguntado al hijo del fallecido Luis Donaldo Colosio si está interesado en la candidatura.

Reconoció que Colosio es una marca importante y cuestionó qué hubiera pasado con Sheinbaum si ella hubiera sido la de la transmisión. En su opinión, le hubiera ocasionado a la jefa de Gobierno que le hubieran pedido su renuncia.

Ortega reaccionó y recordó que Sheinbaum no renunció con los 26 muertos del incidente de la Línea 12.

Otro tema que se abordó fue la reforma electoral y el posicionamiento reciéntemente dado a conocer por parte del PRI, de que coincide en algunos puntos con la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como la de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES) o el voto electrónico.

Tanto Ortega como Roldán vieron en la postura priísta un intento de quedar bien con el presidente, luego de oponerse a la reforma electoral, que fue votada en contra en la Cámara de Diputados.

“Es un guiño y habría que preguntarle a la dirigencia, y sobre desaparecer a los OPLES habría que ver si le preguntaron a su militancia y ver cómo van a defender en los estados los resultados locales”.

Pese a la coincidencia priísta, Ortega previó que la reforma electoral no pasará.

Roldán expresó que el tema tiene que ver con el problema de si actualmente en México hay politicos y partidos confiables para tomarlos como una oposición creíble y ahi esta el caso del PRI.

Encinas por su parte mencionó que no cree que el PRI se supedite al presidente. Recordó que luego de la reforma electoral de 2014 fue cuando el Instituto Nacional Electoral asumió las facultades de los OPLES por las acusaciones de estar coptados por los gobiernos locales.

“Pero llegó la burocracia del INE que se ha encerrado y ahora no deja llegar nuevos perfiles”, criticó.