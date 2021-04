Pide Salgado Macedonio al TEPJF audiencia para defenderse

El aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, a quien le fue retirada la candidatura por parte del INE y actualmente el caso se encuentra en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pidió a este órgano le conceda derecho de audiencia.

En redes sociales, el político guerrerense, acusado también de agresiones sexuales por parte de mujeres y por las cuales hay denuncias penales, informó que en su derecho de audiencia de alegatos pretende dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado

"He solicitado respetuosamente al @TEPJF_informa me conceda el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado. Estoy en espera de que me señalen día y hora", escribió en Twitter.

He solicitado respetuosamente al @TEPJF_informa me conceda el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado. Estoy en espera de que me señalen día y hora.



El 21 de abril pasado, fuentes del Tribunal Electoral aseguraron a La Silla Rota que el proyecto realizado por el magistrado Indalfer Infante propone retirar la candidatura a Félix Salgado, pero éste se circuló, entre los magistrados de la Sala Superior, sólo de manera física.

En el proyecto de sentencia, que revisó La Silla Rota, se plantea evaluar una nueva sanción a Morón, por no entregar sus informes financieros de precampaña, sin que esto amerite la pérdida del derecho a ser registrado como candidato. Y señala que Morena deberá compartir de manera equitativa esta nueva sanción.

De acuerdo con el documento, el INE deberá "calificar la falta e individualizar la sanción a imponer a Raúl Morón Orozco". Se pretende que esto se realice en un plazo de 72 horas, a partir de que el INE sea notificado de la resolución de la Sala Superior.

En un principio, Morón negó haber realizado precampaña en por el gobierno de Michoacán, pero Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto documentó que sí realizó propaganda política a su favor, además de que presentó a destiempo y en ceros su informe financiero de gastos.

El martes, Morón interpuso un recurso de impugnación ante el TEPJF, con otro argumento jurídico, pues presentó un juicio para la protección de sus derechos ciudadanos. En este, argumentó que se violó el principio de presunción de inocencia, cuando los consejeros electorales aseguraron que intentó engañar a la autoridad fiscalizadora electoral.

Esto fue tomado en cuenta por la magistrada para proponer revocar la resolución del Consejo General del INE, quienes la semana pasada determinaron -por segunda ocasión-, no aprobar el registro de Morón a la gubernatura, por considerar que es grave omitir dichos informes financieros.

SUSPENDE SESIÓN

El mismo miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que la sesión que celebrarían este jueves los magistrados de la Sala Superior se pospone hasta nuevo aviso.

"Los temas a discutir y votar, eran las impugnaciones de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán", indicó el tribunal en una tarjeta informativa.

