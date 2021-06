Pide PVEM investigar proceso de selección de clavadistas a Juegos Olímpicos

"Se le pidió que firmara una carta en dónde claramente le dicen que renuncie porque ella no puede formar parte de ningún instituto político ni participar en un proceso electoral", acusó Karen Castrejón. (Cuartoscuro)

El Partido Verde Ecologista de México, en voz de su dirigente nacional, Karen Castrejón, llamó a que se investigue el proceso de selección de clavadistas para asistir a los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio, debido a que, denuncian, el proceso estuvo fuera de tiempo, lo que ocasionó que Paola Espinosa no quedara seleccionada.

De acuerdo con Castrejón, además, las autoridades deportivas le pidieron a la clavadista que no participara en las elecciones.

"Se le pidió que firmara una carta en dónde claramente le dicen que renuncie porque ella no puede formar parte de ningún instituto político ni participar en un proceso electoral", señaló Castrejón.

Paola Espinosa no aceptó firmar la carta, lo que podría explicar que no se le informara a tiempo de la fecha de las pruebas de selección para que no pudiera prepararse adecuadamente, acusan los miembros del PVEM.

Castrejón afirmó que jamás había ocurrido que se obligara a algún deportista a renunciar a sus derechos políticos y que, por lo tanto, se trató de una justificación para negarle a la clavadista su participación en las Olimpiadas.

De acuerdo con el instituto político, la convocatoria para las pruebas de selección de deportistas para los Juegos Olímpicos deben publicarse un mes antes de que se realicen, sin embargo, la Federación Mexicana de Natación (FMN) publicó el anuncio de la prueba apenas cuatro días antes lo que impidió que Paola Espinosa se preparara con mejor.

"Exigimos la intervención de la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, como autoridad por parte del gobierno como referente pero exigimos su intervención para que la FMN haga una nueva convocatoria, pero que sobre todo se corrijan esas prácticas amañadas t no transparentes", dijo Karen Castrejón.

Por su parte, la medallista olímpica en clavados y militante del PVEM, María José Alcalá, exigió la renuncia del presidente de la FMN, Kiril Todorov, debido al daño que le ha hecho a todos los deportes relacionados con la natación.

"Exijo la renuncia del presidente de la Federación, Kiril Todorov, porque ha sido un cáncer para el deporte de clavados, de nado sincronizado, de waterpolo, de natación. Es una vergüenza que un hombre como él esté representando el deporte de los clavados", dijo Alcalá.

Agregó que Todorov está tratando de evadir la ley para no ser acusado por delitos de corrupción que, presuntamente, ha cometido durante su gestión al frente de la FMN.

Hacer que un deportista firme una carta en la que renuncia a su derecho constitucional de votar y ser votado, es algo que debe investigar la CONADE, coincidieron los militantes del PVEM y señalaron que se debe resarcir el daño sin que se afecte los tiempos establecidos en el calendario rumbo a los Juegos Olímpicos que se realizarán a finales de julio de este año.

