Pide López-Gatell evitar actividades recreativas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, hizo un llamado a la población a no salir de casa si no es necesario y menos para actividades recreativas, ya que todavía hay importante actividad epidémica por la covid-19.

En diversas partes del país ya regresaron las escenas de personas o familias paseando, algunos divirtiéndose en parques, otros haciendo reuniones en casa o saliendo a beber con amigos tras el inicio de la “nueva normalidad” y el desconfinamiento que se ha llevado a cabo de manera paulatina.

Sin embargo, el subsecretario López-Gatell pidió a los mexicanos mantener la cautela y la paciencia, seguir en casa el mayor tiempo posible y sólo salir a realizar actividades laborales, ya que si no se toman estas precauciones podría haber rebrote, como lo ha dicho en múltiples ocasiones.

“Por esa razón hacemos un llamado enfático a mantener la disciplina, mantener la cautela, mantener la paciencia, todavía necesitamos reservarnos, no salir a la calle cuando no es necesario, solamente las actividades más importantes para conseguir el sustento, para mantener la economía familiar, pero otras actividades, por ejemplo, las recreativas, en este momento todavía no son procedentes”, enfatizó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Aunque cada vez es más lenta, la epidemia de #COVID19 continúa. Llamamos a la paciencia, la cautela y la disciplina. Es necesario que limitemos nuestra movilidad, particularmente en actividades recreativas. pic.twitter.com/UGiQntH6Tg — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 4, 2020

“Hacemos un llamado a la paciencia, todavía no es procedente salir a la calle a menos que sea indispensable ya habrá el momento y estar muy pendientes de las indicaciones de los gobiernos locales que dependen del semáforo de riesgo covid”, señaló.

Hasta este lunes, en México había 443 mil casos confirmados acumulados de covid-19, así como 48 mil 012 defunciones confirmadas. Los casos sospechosos ascendían a 79 mil 030 y 488 mil 207 personas dieron negativo a la prueba de diagnóstico.

El encargado de las acciones para combatir al coronavirus en el país señaló que todavía hay una importante actividad epidémica, aunque destacó que durante junio se empezó a volver más lento el avance del virus, por lo que se considera que ya nos encontramos en una fase de mayor control.

“Qué podría pasar si empezamos a salir demasiadas personas a la vía pública, que va a haber rebrotes, lo hemos visto ya en otros estados donde ha habido desconfinamiento, como le llamamos a esta etapa, en donde se regresa a las actividades fuera de casa, cuando esto ocurre demasiado rápido entonces empiezan los contagios, se aceleran, hay más casos y empieza a haber más enfermos y más personas que necesitan culpar lo hospitales”, advirtió López-Gatell.

El subsecretario reiteró que hay que salir poco a poco del confinamiento, pero en el momento adecuado y siempre cuidando las medidas de control como el lavado de manos, la sana distancia, proteger el estornudo y la tos con el ángulo del brazo quedarse en casa si se presenta algún síntoma.

(María José Pardo)