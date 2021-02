Pide licencia Patricia Trujillo, de GN, investigada por corrupción

Patricia Trujillo, comisaria de la Guardia Nacional, pidió licencia ilimitada y sin goce de sueldo para facilitar la investigación sobre compra de software israelí a un sobreprecio para la extinta Policía Federal a fin de que sea deslindada de responsabilidades de acuerdo a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

La dependencia federal explicó que Trujillo Mariel, quien es integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, solicitó la licencia de separación del cargo por tiempo indefinido y sin goce de sueldo; a fin de que sea deslindada de responsabilidades de acuerdo a las observaciones de la ASF.

Por ello, la SSPC ratificó su compromiso con la legalidad y transparencia, por lo que coadyuva con la ASF en las investigaciones que se realizan a la extinta Policía Federal, con la convicción de combatir cualquier acto de corrupción.

El 28 de febrero, LA SILLA ROTA publicó que por una investigación en su contra relacionada con la adquisición de un supuesto “software israelí” a un sobrecosto de 480 millones de pesos, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, coordinadora nacional operativa de la Guardia Nacional será separada del cargo. Fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comentaron que la destitución fue ordenada el pasado 25 febrero a través de la circular 099/2020 enviada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

El software, el cual no tiene un precio mayor de los 20 millones de pesos, fue adquirido a un sobre costo de 480 millones de pesos, sin que se realizará ninguna investigación de mercado por parte de la Policía Federal para la compra.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que el software sea de origen israelí, ya que el programa no cuenta con una licencia, además de que hay evidencia de una transferencia de recursos a la empresa Cyberglover Ltd por el pago del programa.

En junio de 2018, la entonces funcionaria de la Policía Federal, Patricia Trujillo, habría adquirido, a un precio de 500 millones de pesos, un software para el espionaje de usuarios de redes sociales, pero un estudio de mercado por la ASF determinó que podrían adquirirse ese tipo de servicios por opciones de hasta 20 millones.

La compra del equipo se llevó a cabo durante la administración de Frida Martínez Zamora, exsecretaria General de la Policía Federal, familiar del exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miguel Ángel Osorio Chong.

La Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron el 3 de marzo pasado que colaborarán en la investigación por corrupción que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la compra de un equipo israelí en la que es señalada Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, mando de la Guardia Nacional quien fue reafirmada como Coordinadora Operativa Interinstitucional.