Pide INAI transparencia a fondo de Pemex

Mientras no esté completo el sistema y falten los magistrados, sin los magistrados del Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, las resoluciones que se adoptaran podrían ser combatidas y anuladas por no estar integrado y si eso pasara sería exasperante, pues se creó un sistema con una gran riqueza de mucha gente, desde la sociedad civil y por culpa de no tener los nombramientos completos, se puede echar abajo resoluciones contra corrupción conforme a los códigos ya vigente contra la corrupción. Funcionar de verdad sobre piso firme y no se vaya a caer en un hoyo”. alertó.