Pide Fayad escuchar postura de Conago en debate eléctrico de reforma AMLO

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Omar Fayad gobernador de Hidalgo, solicitó que el Congreso incluya en su análisis de la reforma eléctrica las posturas de los gobernadores que la integran. "Que seamos escuchados y escuchen nuestros puntos de vista para que la litis, cuando se fije, tenga las mayor información y posibilidades de salir adelante", dijo.

Agregó que la Comisión de Energía de la Conago también abordará el tema con propuestas técnicas, sociales, políticas e ideológicas de cada gobernador y señaló que esto sería relevante para que los legisladores federales. También propuso elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad

Su propuesta encontró eco en la bancada del PRD. Su coordinador Luis Cházaro dijo "estamos de acuerdo en que los gobernadores tengan voz en esta discusión y nos parece que es muy válido". Y afirmó que su bancada buscará que el debate de la iniciativa presidencial que envió Andrés Manuel López Obrador el 1 de octubre, no se convierta en una simulación.

"Ojalá que no se repita la frase como en el presupuesto de no cambiar ni una coma". Destacó que no puede prevalecer "una sola forma de pensar en este tema, este es un debate más técnico que ideológico" y resaltó que buscarán que también respete la legislación internacional en el marco del T-MEC.

Jorge Romero, coordinador de la bancada panista, afirmó que el papel que jugarán en todos los parlamentos será de escuchas; y pidió a Morena y sus aliados ser abiertos a escuchar las posturas a favor y en contra para poder analizar el tema.

También marcó distancia de los legisladores panistas que aprobaron la reforma de 2013 en el gobierno de Enrique Peña Nieto. "Esa que la defiendan quien lo tenga que defender, nosotros somos una nueva legislatura, venimos a construir una nueva reforma constitucional. La del 2013, ya pasó una década, y sabemos en qué terminó".

Planteó que su partido buscará defender la libre competitividad en México y planteó que se debe mantener un esquema de competitividad en el sector para "no caer en un sistema incompetente" en caso de quedar en una sola entidad. "Habremos de defender a muerte todos los avances que hemos tenido en este país en materia medioambiental, como dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano".

Los gobernadores que asistieron a la inauguración del primer Foro son emanados de Morena; todos han respaldado el discurso presidencial del tema y fundamentan sus opiniones con base en declaraciones del "compañero Bartlett", el titular de la Comisión Federal de Electricidad.

Se trata de los gobernadores de Guerrero, Evelyn Salgado; la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum; Tlaxcala, Lorena Cuellar; así como los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Chiapas, Rutilio Escandón; Michoacán, Alfonso Bedolla; y Ricardo Gallardo del PVEM en San Luis Potosí.

En su participación la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó que el sector privado en la generación de electricidad "usan toda nuestra infraestructura hecha de cuotas pagados con dinero del pueblo ¿Y que les cuesta? No pagan un pinche peso y ahí lo tienen todo en la mesa puesta".

El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, adelantó que en la sesión del miércoles está agendada la participación del titular del Consejo Coordinador Empresarial; refirió que algunos directivos tendrán espacio en los foros que realizará el Canal del Congreso mientras que otros acudirán a las sesiones que organiza la Junta de Coordinación Política

En su participación Rubén Moreira, coordinador del PRI y titular de la Junta de Coordinación Política, festejó que la iniciativa presidencial será revisada en estos foros que concluyen el 15 de febrero.













kach