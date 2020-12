Pide disculpas Secretaría de Cultura por chat "Desactivación colectivos"

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del gobierno federal, ofreció disculpas luego que se diera a conocer el chat "Desactivación colectivos" que exhibió a funcionarios de esa dependencia e indicó que los involucrados han recibido un apercibimiento de su parte.

Sin embargo, no informó si existe alguna investigación en curso y tampoco identificó a los dos funcionarios que, según la Secretaría de Cultura, fueron sancionados.

La titular de Cultura ofreció reparar la ofensa con la creación de un grupo de trabajo para seguir dialogando con los once colectivos y para generar el Congreso Nacional de Cultura que "se estaba ya planteando" y pidió no "deshacer los pasos andados".

Este grupo, explicó, reportará a Frausto y participarán la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova; el coordinador nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, Antonio Rodríguez "Frino", Juan Carlos G. Bonet, Erwin Neumaier y Katia Vanessa López.

Al quedar evidenciada la existencia del chat "Desactivación colectivos" los once colectivos de artistas desconocieron como interlocutores a los involucrados.

"Debo decirles que a mí me molestó tanto como a ustedes, a mí me enojó tanto como a ustedes este nombre porque nada más ajeno a nuestra manera de ver las cosas", dijo la funcionaria en una videoconferencia.

La funcionaria insistió no estar enterada del nombre del grupo de Whatsapp exhibido en un diálogo con once colectivos artísticos; sin embargo, admitió su responsabilidad como cabeza de la institución.

"Yo lo di a conocer, se hizo público, que yo no tenía conocimiento de ese chat y así fue, no tenía conocimiento de este grupo con ese nombre y eso no quiere decir que no tenga responsabilidad sobre las acciones".