Pide diputada informes a ASF y SFP sobre adjudicaciones directas en licitaciones

No queda claro porqué se invitó a unos y a otros no. La adjudicación directa da manga ancha. En el caso de las pipas no se justificó porque se pagó lo que se gastó, la calidad de los vehículos, los calendarios de entrega, aunque se argumentó que era por una emergencia, y la entrega estaba calendarizada dos meses después, apenas comenzaron a llegar y no es el método debía usarse por excelencia y abre un espacio a la sospecha de discrecionalidad y desperdicio de recursos