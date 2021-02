Pide AMLO oportunidad de “reinserción” para maestros mal evaluados

AJALPAN, Puebla (La Silla Rota).- El candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los maestros no se han opuesto a la evaluación educativa siempre y cuando esta no sea punitiva. El tabasqueño puso como ejemplo que “hasta en los reclusorios” hay oportunidad de reinserción.

Lee también en La Silla Rota: Encara Eva Cadena a AMLO en Veracruz

Al concluir un mitin en Ajalpan, Puebla, López Obrador adelantó que en el encuentro que sostendrá este fin de semana con el magisterio oaxaqueño sólo se abordará el tema educativo y no firmará ningún acuerdo.

“Es un encuentro con maestros, con padres familia con miembros de comunidades indígenas de la sierra Juárez (…) vamos a hablar del tema educativo, no se va a firmar nada”, destacó.

“Ha habido tanta desinformación ha habido tanta manipulación sobre este tema que no saben muchos que los maestros de Oaxaca nunca se han negado a la evaluación (…) ¿Por qué se va a agredir al maestro? Hasta en el caso de los reclusorios hay la re inserción, hay la oportunidad para actualizarse, mejorar ¿en qué cabeza cabe de si no pasas te corro? ¿Por qué no hay opciones para que haya capacitación? ¿Por qué lo coercitivo? Es un problema ideológico del conservadurismo”, advirtió.

El tabasqueño aseguró que el gobierno Federal gastó cinco mil millones de pesos en mensajes en medios de comunicación “para imponer” la reforma por lo que se debe transparentar dicha inversión.



“Yo lo que quiero es que se concilien las partes, hay mucho encono fue un error lo que hicieron los gobernantes, las autoridades de echarle la culpa de la baja calidad de la enseñanza a los maestros, humillaron a los maestros, se gastaron alrededor de cinco mil millones de pesos, yo exijo que haya transparencia sobre cuánto costó la campaña para imponer la mal llamada reforma educativa”.

A la pregunta de si maestros simpatizantes de la ex lidereza Elba Esther Gordillo se encuentran entre los organizadores del evento respondió que “no, esto tiene que ver básicamente con las organizaciones de Oaxaca” y agregó que “es con los maestros que voluntariamente asistan, no es un asunto corporativo”.

López Obrador también habló sobre el encuentro previo a un mitin en Veracruz, con la ex diputada local de Morena, Eva Cadena, aseguró que no se enteró de quién se trataba.

“Es muy lamentable eso, sin comentarios. Ni supe ya después fue que... ¿no supo que era Eva Cadena? no sé, no me acuerdo, no me enteré, esto tiene más que ver con la politiquería”, finalizó

“Durante mucho tiempo en el segundo piso había un espectacular que puso Claudio X González en contra de la educación pública y en contra de los maestros todo eso lo que produjo nada más fue encono, polarización, no se avanzó nada, al contrario estamos peor ahora en materia educativa”.

“Todos juntos vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza”.

“Ha habido tanta desinformación ha habido tanta manipulación sobre este tema que no saben muchos que los maestros de Oaxaca nunca se han negado a la evaluación en su plan que están presentando aceptan que exista un método para evaluar al magisterio, lo que no aceptan es que esa evaluación que están viviendo sirva para despedir a los maestros, quitarles sus derechos laborales, que no tenga nada que ver la evaluación con los maestros y que sea una medida coercitiva”.













lrc